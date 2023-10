Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat jetzt im Gemeindezentrum Münster in Villingen-Schwenningen den insgesamt 67 Absolventinnen und Absolventen in den Berufen der Hauswirtschaft ihre Abschlussurkunden übergeben. Das teilt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

Besonders geehrt wurden zudem insgesamt 19 Meisterinnen der Hauswirtschaft, die in diesem Jahr ihr goldenes oder silbernes Meisterjubiläum begehen. Die Regierungspräsidentin bezeichnete diese laut Mitteilung als Vorbilder und Ansporn für die jungen Nachwuchskräfte und deren weiteren beruflichen Werdegang und dankte ihnen für ihr langjähriges Engagement in der Ausbildung.

„Die Berufe der Hauswirtschaft haben Zukunft. In der Altenhilfe, in Kindertagesstätten oder in Ganztagsschulen braucht unsere Gesellschaft mehr denn je qualifiziertes Fachpersonal, das in den Bereichen Ernährung und Gesundheit genauso fit ist wie bei Finanzen und Umweltthemen“, sagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer laut Pressemitteilung bei der Feierstunde in VS-Villingen.

Rückläufige Ausbildungszahlen und der demographische Wandel sorgten allerdings für einen ausgeprägten Fachkräftemangel. Bereits heute bedürfe es großer Anstrengungen, die offenen Stellen im Bereich Hauswirtschaft qualifiziert zu besetzen. Daher sei die Gesellschaft froh über jede und jeden, der sich für das Berufsfeld Hauswirtschaft entscheide. 24 der Hauswirtschafterinnen wurden als Quereinsteigerinnen an den Berufsschulen und Fachschulen für Landwirtschaft auf die Berufsabschlussprüfung vorbereitet.

Schäfer gratulierte den neuen Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftern sowie den Fachpraktikerinnen und Fachpraktikern Hauswirtschaft zu ihrem Abschluss. Den Ausbildungsbetrieben sowie dem Lehr- und Prüfungspersonal dankte sie der Mitteilung zufolge für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.