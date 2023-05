Die Autobahn GmbH saniert ab Ende Mai einen 3,5 Kilometer langen Abschnitt der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Tuningen. Es werden die Fahrbahn sowie die Schutzeinrichtung im Mittelstreifen bis Ende August in beiden Fahrtrichtungen erneuert, teilt das bundeseigene Unternehmen mit.

Erneut nächtliche Arbeiten

„Vom 22. bis 24. Mai wird jeweils nachts von 19 bis 6 Uhr die Baustellenverkehrsführung in Fahrtrichtung Stuttgart eingerichtet. Vom 24. bis 26. Mai erfolgt die Baustelleneinrichtung in Fahrtrichtung Singen“, so die Autobahn GmbH.

Dann wird es eng für die Autofahrer, denn in diesen Zeiten steht dem Verkehr nur eine Fahrspur im Bereich der Baustelle zur Verfügung. Wenn die Bauarbeiten laufen, wird der Verkehr mit jeweils zwei verengten Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeführt, heißt es in der Mitteilung.

Zusätzliche Umwege im Sommer drohen

Dabei wird es aber nicht bleiben. Zusätzliche Umwege für die Fahrer dürften notwendig werden, wenn obendrein auch noch die Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen saniert werden wird. „Hierfür muss die Anschlussstelle im Juli und August zeitweise gesperrt werden“, schreibt die Autobahn GmbH. Die genauen Termine würden noch bekannt gegeben.