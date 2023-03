Spontane Weitergabe im Recyclingzentrum

In den Recyclingzentren und auf den Wertstoffhöfen wird gerne mal auf Zufallsbasis getauscht oder verschenkt: Da sieht ein anderer Anlieferer, was man selber gerade entsorgen will, fragt „Kann ich das haben?“, und packt es ins eigene Auto. Ist das eigentlich legal? „Ja, das ist unproblematisch“, antwortet das Landratsamt. „Wenn gebrauchsfähige Dinge weiterverschenkt werden, ist dies in der Regel erlaubt.“ Achtung: „Es gibt nur Teilbereiche, in denen so etwas nicht erlaubt ist: wenn es sich beispielsweise um schadstoffhaltige Abfälle handelt oder wenn eindeutig die Abfalleigenschaft vorliegt und es sich um überlassungspflichtigen Abfall handelt.“