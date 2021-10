Schwarzwald-Baar-Kreis vor 1 Stunde

„Nehmen Sie den Einsatz an?“ – Wie eine App künftig im Kreis Leben retten soll

In zehn Landkreisen in Baden-Württemberg werden bereits Ersthelfer per App zum Notfall gerufen. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis soll die First-AED-App in ein paar Monaten in Betrieb gehen. Dafür braucht es jetzt aber vor allem eines: Freiwillige Helfer mit medizinischen Vorkenntnissen.