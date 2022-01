Der närrische Video-Wettbewerb

Die Videodateien sollten maximal 500 MB haben, eine Länge von drei Minuten nicht überschreiten und bis spätestens 6. Februar auf www.sk.de/narren22 hochgeladen werden. Die Teilnahme am Video-Wettbewerb ist kostenlos und auch ohne SÜDKURIER Abonnement möglich. Die Teilnahmebedingungen können auf www.sk.de/narren-teilnahme22 nachgelesen werden. Die Gewinner werden im Zeitraum zwischen dem 16. und 27. Februar über eine Abstimmung auf sk.de/narren22 ermittelt. Pro Verein kann nur ein Beitrag an der Abstimmung teilnehmen.Alle Videos werden auf sk.de/narren22 zu sehen sein. Und welche närrischen Videos die drei besten sind, bestimmen diejenigen, die sich an der Online-Abstimmung im Zeitraum zwischen dem 16. und dem 27. Februar beteiligen werden. Videos, die bereits am närrischen Video-Wettbewerb 2021 teilgenommen haben, sind nicht zugelassenDie drei Gewinner erhalten Preisgelder von insgesamt 5000 Euro, der erste Platz ist mit maximal 2500 Euro dotiert.