Eine gefährliche Autojagd quer durch Villingen, Schwenningen und Bad Dürrheim fand in der Nacht auf Montag, kurz nach Mitternacht statt: Ein aus Frankreich stammender 47-jähriger Mann war mit einem Peugeot 206 mit Offenburger Kennzeichen in auffälliger und teils gefährlicher Fahrweise im Stadtbereich von Schwenningen und auch

Richtung Villingen unterwegs und war dabei anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen.

Das Blaulicht interessierte ihn nicht

Nach Verständigung der Polizei stellte eine Streife den Wagen auf der „Schwenninger Steig“ am Ortseingang von Villingen. Trotz Blaulicht und entsprechenden Haltzeichen ignorierte der Peugeot-Fahrer die Polizeistreife und flüchtete teils mit ausgeschaltetem Fahrzeuglicht und mit hoher Geschwindigkeit sowie gefährlicher Fahrweise über den Fürstenbergring sowie über die Bundesstraßen 33 und 27 in Richtung Bad Dürrheim.

Hierbei nutzte der Mann auch immer wieder den Gegenfahrstreifen der Fahrbahn. Die Verfolgungsfahrt setzte sich bis in das Gewerbegebiet von Bad Dürrheim fort, wo der Mann schließlich von weiteren und auf der Straße mit eingeschaltetem Blaulicht quer stehenden Polizeifahrzeugen an einer Tankstelle in der Schwenninger Straße gestoppt werden konnte. Der unter Drogeneinfluss stehende

47-jährige Peugeot-Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde dem Mann bereits 2019 in Frankreich abgenommen. Nach einer durchgeführten Blutentnahme kommt auf den 47-Jährigen nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Er muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Fahrens

unter Drogeneinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten.