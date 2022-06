Es scheint, als ob die Südwest-Messe für viele Menschen, gleich ob in Sachen Neubau, Modernisierung oder Sanierung, der letzte Hoffnungsschimmer ist, um einerseits an ein Produkt zu verlässlicher Preiszusage und andererseits möglichst unter Einhaltung einer vordefinierten Lieferzeit zu kommen.

Dieser Eindruck entsteht zumindest in den Hallen rund ums Bauen, Wohnen und Modernisieren. Insbesondere dort, wo es um Energieeffizienz in Sachen Heizen geht, ist der Bedarf an Beratung groß. „Wir haben heute noch keine Minute Pause gehabt“, sagt Dietmar Sauter vom Vertriebsmanagement des Energieversorgers Badenova mit Sitz in Freiburg. „Die Leute haben intensiven Beratungsbedarf in Sachen Möglichkeiten zur Energieeinsparung.“

Wer jetzt eine neue Wärmepumpe einbauen möchte, muss mit Lieferzeiten von bis zu einem Jahr rechnen, sagt Dietmar Sauter von Badenova. | Bild: Sprich, Roland

Lange Lieferzeiten

Insbesondere Fragen rund um Solaranlagen und Wärmepumpen müssen Sauter und seine Kollegen beantworten. Neben den Kosten und Fördermöglichkeiten spielen hier insbesondere Lieferzeiten eine wichtige Rolle. Und da muss auch Sauter als unabhängiger Berater von Heizsystemen den Leuten die Hoffnung auf schnelle Lieferung aus den Segeln nehme.

„Es kommt auf das Produkt an. Bei Photovoltaikanlagen ist die Lieferzeit aktuell bei rund drei bis vier Monaten. Bei Wärmepumpen geht es vom Erstkontakt bis zur Realisierung aktuell in Richtung einem Jahr.“

Kurze Lieferzeiten

Deutlich schneller geht es beim Parkettbodenverlegen nach Aussage der Firma Rentan aus Hilzingen. Der Spezialist für Parkettböden und Fußbodenheizungen hat volle Lager. „Unser Lieferant in Österreich hat ausreichend Bestände“, sagt Sascha Ploetz, Sohn des Firmeninhabers.

Mit nach eigenen Angaben schnellen Zeiten von drei Wochen von der Bestellung bis zum Verlegen des Parketts wirbt Sascha Ploetz von der Firma Rentan in Hilzingen. | Bild: Sprich, Roland

Wie er sagt, beträgt die Lieferzeit aktuell zwei Wochen, bis der Boden verlegt ist, müsse eine weitere Woche eingeplant werden, „sodass vom Kontakt bis zum Verlegen drei Wochen vergehen.“ Was Ploetz feststellt ist, „dass die Leute kritisch nach dem Energieträger nachfragen.“

Mittlere Lieferzeiten

Ebenfalls auf der zumindest zeitplanmäßig einigermaßen sicheren Seite ist, wer auf der Suche nach einem Fertighaus ist. Wie Thomas Bayer des Fertighausherstellers Dan Wood Haus sagt, „können wir zugesagte Liefertermine auf plus minus zwei Wochen einhalten. Aktuell kann es sich um eine Woche nach hinten verschieben.“

Das Geheimnis hinter der von Bayer genannten Liefertreue liege laut seiner Aussage darin, „dass wir als Großkunden, die pro Jahr an die 2000 Häuser bauen, natürlich von Materiallieferanten bevorzugt beliefert werden.“ Dadurch habe der kleine Handwerksbetrieb oft das Nachsehen.

Thomas Bayer vom Fertighausbauer Dan-Wood Haus sagt, dass aufgrund des Großkunden-Status Lieferzeiten und Preisstabibiltät eingehalten werden können. | Bild: Sprich, Roland

Wer den Materialengpass-Marathon und Lieferzeitendschungel erfolgreich gemeistert hat und seine neuen oder modernisierten eigenen vier Wände genießen möchte, kann bei der Wohnungseinrichtung wiederum weitgehend entspannt sein.

Noch bis Sonntag geöffnet Die Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen hat noch bis Sonntag, 19. Juni von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ein großer Bereich ist den Sparten Bauen, Wohnen und Renovieren gewidmet, der Fokus liegt auf Energieeinsparung und Fördermöglichkeiten bei Modernisierung.

Wie Regine Drews von der Firma Polster Fischer sagt, beträgt die Lieferzeit für eine neue Wohnzimmer-Landschaft „derzeit noch ganz normale zwölf bis 14 Wochen.“ Allerdings schränkt ihre Kollegin Carin Ehrenleitner ein, dass man nicht wisse, wie sich die Situation entwickle und wie sich der Ukraine-Krieg auch in der Möbelbranche künftig auf mögliche Material- und Lieferengpässe auswirke.