Rottweil/Dornstetten (sk) Im Oktober 2016 hat ein damals 42-Jähriger mit seinem Auto ein Ehepaar auf dem Bürgersteig angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht Rottweil wegen versuchten Mordes verantworten, wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit.

Der Prozess beginnt nach Angaben des Landgerichts am 15. Juni, angesetzt sind drei Verhandlungstage, geladen sind elf Zeugen und drei Sachverständige. Der Angeklagte hatte 2016 in Dornstetten das Paar von hinten angefahren und ist dann geflüchtet. Das Ehepaarr war auf einem Gehweg unterwegs und wurde durch den Aufprall in ein nahes Gebüsch geschleudert. Der 55 Jahre alte Mann erlitt dabei schwere, seine ein Jahr ältere Frau lebensgefährliche Verletzungen. Der Wagen war zuvor über den Bordstein gefahren und hatte dabei die Luft in einem der Reifen verloren. Ohne zu zögern gab der Fahrer damals laut Polizei wieder Gas und ließ die Verletzten zurück. Der Unfallwagen wurde später in der Nähe der Unfallstelle gefunden.