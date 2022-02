Homosexuelle und andere queere Menschen gehören zur katholischen Kirche dazu und jegliche Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung muss beendet werden – so oder so ähnlich lassen sich die Forderungen zusammenfassen, die 125 Menschen mit ihrer Aktion „out in church“ Ende Januar gestartet haben. Im Anschluss an die Aktion haben auch Mitglieder der Erzdiözese Freiburg eine Initiative ins Leben gerufen. Unter 'katholisch ohne Angst' unterstützen sie die Forderungen von „out in church“.

Einer der Initiatoren ist Tobias Aldinger. Der Villinger ist unter anderem ehrenamtlich bei der Kinderkirche tätig. Hauptberuflich arbeitet er bei der Erzdiözese Freiburg im Bereich Glaubensverkündigung: „ ‚Out in church‘ ist ein Einschnitt in der Kirchengeschichte. Die Initiative ermutigt Menschen so zu sein, wie sie sind. Wir wollten in der Erzdiözese klarmachen, dass wir voll hinter den Forderungen stehen“, sagt Aldinger.

Katholisch ohne Angst Mit der Initiative „Katholisch ohne Angst“ wollen Mitarbeiter der Erzdiözese Freiburg ihre Solidarität und Anerkennung gegenüber den 125 Menschen ausdrücken, die sich im Rahmen von ‚out in church“ als queer geoutet haben. Auf der Internetseite der Initiative heißt es: „Wir sind berührt vom Mut und betroffen vom Leid der Beteiligten und sichern ihnen unsere Solidarität und Unterstützung zu. Wir sind dankbar, dass Ihr unsere Kollegen seid. Wir sind überzeugt, dass diese Initiative dazu beiträgt, unsere Kirche zu einem Ort zu machen, der angstfrei leben und glauben lässt.“ Man wolle den Wandel hin zu einer „diversen Kirche ohne Angst“ unterstützen. Zu den Beweggründen heißt es abschließend: „Gemeinsam wollen wir uns konkret in unserer Erzdiözese Freiburg dafür einsetzen, dass alle Menschen angstfrei die Freiheit der Botschaft Jesu bezeugen und leben können.“ Die Initiative unterstützen kann übrigens jeder – auch ohne Arbeitsplatz bei der Kirche

Und so hatten er und vier weitere Kollegen sich zwei Tage nach „out in church“ zusammengetan und ein offenes Dokument verfasst, das schnell seinen Weg durch die katholischen Reihen und über viele Berufsgruppen fand. Beim Start der Internetseite wenige Tage nach dem ersten Ideentreffen fanden sich 60 Initiatoren auf der Liste, mittlerweile haben über 2600 Mitarbeiter der Erzdiözese Freiburg die Initiative unterschrieben. „Nach drei Tagen waren es schon zirka 1500 Unterschriften. Darunter sind auch viele Menschen, die in Ausbildungsverantwortung sind. Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil es denen, die eine Ausbildung machen, zeigt, dass die Kirche offen ist“, so Aldinger weiter.

Dekan Fischer als Initiator

Unter den Initiatoren ist neben Aldinger, vielen anderen Pastoralreferenten und Pfarrern auch Josef Fischer. Er ist der Leiter der Seelsorgeeinheit Villingen und Dekan: „Ich bin dafür, dass sich bei diesem Thema wirklich etwas ändert“, sagt Fischer. Das gelte für das Sexual- und das Persönlichkeitsverständnis der Kirche. Dieses sei „viel zu menschenfremd“ geworden.

Dennoch ist Fischer noch an die Vorgaben seiner Vorgesetzten gebunden: „Ich kann als Dekan nicht gegen die kirchlichen Bestimmungen handeln. Deswegen kann ich nicht in einer öffentlichen Feier ein gleichgeschlechtliches Paar segnen.“ Wenn aber jemand zu ihm komme und eine Segnung erhalten möchte, könne er das machen.

Der Eheschluss bleibe aus Fischers Sicht aber weiter eine Sache, die nur zwischen Mann und Frau passieren könne. Das sei aus biblischer Sicht nicht anders möglich. Einem homosexuellen Paar seinen Segen geben, würde der Dekan aber.

Weitere Unterzeichner aus dem Kreis und Villingen

Neben Aldinger und Fischer haben mit Antonia Berberich (Stabstelle Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis), Markus Schreiber (Vorstand Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis), Patrick Eisenmann (Leiter Diözesanstelle Breisgau-Schwarzwald-Baar), Franziska Seidler (Referentin für Kirchenentwicklung, Diözesanstelle Breisgau-Schwarzwald-Baar), Michael Stöffelmaier (Vorstandsvorsitzender Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis), Jolande Berberich (Pastoralreferentin in Villingen), Andreas Menge-Altenburger (Leiter Bildungszentrum Villingen im Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg), Michael Nopper (Bildungsreferent i.R. Villingen) und Gunter Berberich (Pastoralreferent in Villingen) bei „Katholisch ohne Angst“ unterschrieben.

Valentinstag für alle

Um auf dem Weg zu einer diversen Kirche voranzugehen, lädt die katholische Seelsorgeeinheit Villingen am Valentinstag zu einem „Gottesdienst für alle“ ein. Los geht es um 18.30 Uhr im Villinger Münster. Laut Pastoralreferentin Jolande Berberich ist der Gottesdienst für Paare, Alleinstehende, Freunde, Familien und alle anderen Konstellationen. Explizit nicht auf der Einladung steht, dass der Gottesdienst für Homosexuelle sei: „Wir wollen damit auch zeigen, dass jeder, der will, ein völlig natürlicher Teil der katholischen Kirche ist. Wir sind in einer Kirche, in der viel vorgeschrieben und verboten ist. Wir müssen aber mehr anpacken und machen. Das aktive Mitgestalten ist mehr denn je gefragt“, sagt Berberich.