Als Mitte Dezember 85 Patienten stationär behandelt wurden und sich zwölf davon auf der Intensivstation befanden, zog das Schwarzwald-Baar-Klinikum die Reißleine. Wie schon bei der ersten Coronawelle, wurde der Normalbetrieb heruntergefahren. „Die Belastung für das Klinikum und seine Mitarbeiter ist inzwischen extrem und deutlich höher als in der ersten Corona-Welle im Frühjahr“, hatte Matthias Geiser, Klinik-Geschäftsführer, damals gesagt.

„Wir mussten die OP-Kapazitäten in der zweiten Covid-19-Welle deutlich reduzieren. Beispielsweise musste der Operationssaal in Donaueschingen bis auf Weiteres geschlossen werden“, sagt Sandra Adams, Pressesprecherin des Klinikum nun auf SÜDKURIER-Anfrage.

Intensivkapazitäten Aktuell betreibt das Schwarzwald-Baar Klinikum 55 Intensivbetten sowie eine Schlaganfall-Einheit. Grundsätzlich werden die Intensivbetten nicht nur mit Covid-19-Patienten belegt. Es gibt auch andere, schwer erkrankte Patienten, die eine Intensivversorgung benötigen. Matthias Henschen, Ärztlicher Direktor des Schwarzwald-Baar Klinikums, erläuterte im Dezember 2020: „Was unsere technische Ausstattung betrifft, könnten wir problemlos weitere Betten in Betrieb nehmen. Allerdings sind nicht die Betten oder die Beatmungsgeräte der Engpass, sondern das für die Patientenversorgung benötigte Personal. Das heißt: Im Extremfall müssten wir das Personal dorthin verlagern und folglich weitere deutliche Einschränkungen in der Regelversorgung in Kauf nehmen.“

Vorübergehen musste das Klinikum elektive, also planbare Eingriffe verschieben. Dies war vor allem im Bereich der Endoprothetik, also etwa beim Hüft- und Kniegelenkersatz, der Fall.

Donaueschingen Joachim Blank, was macht ein Atmungstherapeut auf der Corona-Station des Schwarzwald-Baar-Klinikums? Das könnte Sie auch interessieren

Die gute Nachricht: „Mittlerweile können wir wieder alle Fachgebiete anbieten. Der Standort Villingen-Schwenningen läuft praktisch im Vollbetrieb, nur in Donaueschingen haben wir noch leichte Einschränkungen“, so Adams weiter.