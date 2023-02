Nach einer Durchsuchung in einem Wohnhaus in Rottweil ist am Donnerstag, 9. Februar, ein mutmaßlicher Drogenhändler durch Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde er nach einer richterlichen Vorführung schließlich in Untersuchungshaft genommen.

Dies teilen die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Darin heißt es: In einem schon mehrere Monate andauernden Ermittlungsverfahren habe sich der Tatverdacht wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen einen 25-jährigen mit Wohnsitz in Sulz erhärtet.

Ein über die zuständige Staatsanwaltschaft Rottweil erwirkter Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der 21 Jahre alten Freundin des 25-Jährigen konnte am Donnerstagmorgen durch Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und mit Unterstützung des Polizeireviers Rottweil vollzogen werden.

Villingen-Schwenningen Drogen, Waffen, Gewalt: Mitten in Schwenningen schnappt das SEK einen Verdächtigen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Wohnungsdurchsuchung hätten die eingesetzten Ermittler entsprechende Betäubungsmittel, darunter Marihuana „in nicht unerheblicher Menge, sowie sonstige Utensilien und einen größeren Bargeldbetrag“ gefunden.

Der Beschuldigte, so heißt es weiter, wurde vorläufig festgenommen und noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt.

Nach Eröffnung eines entsprechenden Haftbefehls wurde der 25-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. „Die weiteren Ermittlungen dauern an“, heißt es abschließend in der Mitteilung.