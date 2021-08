Klettern ist nicht gleich Klettern: Warum, das erklärt Sicherheitsexperte Lukas Fritz vom Deutschen Alpenverein. Er ordnet das tragische Unglück in Hippach (Tirol) ein und berichtet von zentralen Unterschieden bei den Sportarten.

Der tragische Vorfall in Tirol, wo am 12. August ein 43-jähriger Mann aus Brigachtal tödlich verunglückte, wirft ein Schlaglicht auf die Kletterszene. In der Region um den Talbach-Klettersteig bei Hippach im Zillertal – dort war es zu der