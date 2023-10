Ohne Internet auf dem Campus und mit weitreichenden Einschränkungen der digitalen Infrastruktur ist die Duale Hochschule (DHBW) in Villingen-Schwenningen in das neue Semester gestartet. Das teilte die Hochschule in einer Pressemitteilung zum Vorlesungsbeginn am Mittwoch, 4. Oktober mit.

Unter anderem die 896 Erstsemester erleben damit die Folgen eines Cyberangriffs, in dessen Folge die DHBW seit 19. September ihre Systeme vom Internet isoliert hat.

Kein Internet auf dem Campus

Dass die Systeme vom Internet abgekapselt wurden, bedeutet in der Lehre vor allem Probleme in der Kommunikation und Organisation außerhalb des Vorlesungssaals.

Mitte September wurden die Systeme der Dualen Hochschule vom Internet gekappt. Eine Lösung ist noch nicht genau absehbar. | Bild: Annika Honacker, DHBW Villingen-Schwenningen

Auch die für Studierende wichtige Lernplattform ist weiterhin betroffen. „Einschränkungen wird es unter anderem im Bereich der Lernplattform, aber auch in der Nutzung der Online-Angebote der Bibliothek und an weiteren Stellen vorerst noch geben“, heißt es in der Mitteilung. Auch der Mailverkehr der Hochschule liegt seit Wochen lahm.

Ersatzweise wurde ein Kommunikationskanal über die Webseite der DHBW eingerichtet. Hier seien Informationen und Ansprechpartner für Fragen rund um das Studium zu finden. „Studierende bitte ich für die Einschränkungen um Verständnis“, wird Rektor Ulrich Kotthaus zitiert.

Technik vor Ort weitestgehend intakt

Dennoch zeigt sich Kotthaus mit dem Semesterstart den Umständen entsprechend zufrieden. „Der Studienstart 2023 ist gut gelungen, auch wenn weiterhin technische Einschränkungen vorliegen.“

Die analoge Lehre vor Ort könne weiterhin weitestgehend im Normalbetrieb stattfinden. Technik wie Beamer und Computer in den Vorlesungssälen und Seminarräumen seien weiterhin einsatzbereit.

Noch kein Ende absehbar

Wann die digitalen Dienste wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen, kann die Hochschule auch knapp zwei Wochen nach der Attacke noch nicht abschätzen. „Alle Angaben, die wir nach heutigem Stand geben würden, wären Spekulationen“, heißt es in der Mitteilung.

Dennoch bereite man sich zumindest vor. „Wir sind dabei, den Angriff auf unsere Systeme gründlich zu untersuchen und haben bereits damit begonnen, sie für die Wiederaufnahme des Betriebs vorzubereiten.“

Die DHBW nicht die einzige Hochschule im Kreis, die durch einen Cyberangriff eingeschränkt in die Vorlesungen starten musste. Auch die Hochschule Furtwangen wurde in der Nacht zum Montag, 18. September Opfer eines Hackerangriffs und musste anschließend alle Systeme runterfahren.