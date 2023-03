Ein halbes Dutzend Verletzte hat ein mutmaßlicher Unglücksfall in einem Hotel in Hinterzarten am Dienstagmorgen, 7. März, gefordert – darunter zwei lebensgefährlich Betroffene. Nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich um Kohlenmonoxidvergiftungen im Bereich einer Holzpelletheizung. Das teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit.

Die Polizei habe um 8.15 Uhr Kenntnis darüber erhalten, dass es in einem Hotel in Hinterzarten im Bereich Bruderhalde zu einem Unglücksfall im Zusammenhang mit einer Pelletheizung gekommen sei.

Rettungskräfte räumen Hotel

Das Hotel wurde laut Polizei durch Rettungskräfte geräumt. Die genaue Unglücksursache ist noch nicht bekannt.

„Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr gelüftet und konnte – mit Ausnahme des direkt betroffenen Bereichs bei der Heizungsanlage – wieder freigegeben werden“, so die Polizei.