Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil gelang es, eine mutmaßliche Einbrecherbande aus Villingen-Schwenningen zu ermitteln. Vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 28 Jahren werden verdächtigt, seit Ende 2021 zahlreiche Einbrüche im Schwarzwald-Baar-Kreis und angrenzenden Landkreisen verübt zu haben. Das teilen Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit

Sogar Tresore erbeutet

Zielrichtung waren laut Staatsanwaltschaft und Polizei Firmen, aus denen das Quintett neben Bargeld und Elektrogeräten teilweise auch Tresore erbeutet haben soll, die es dann mit vorgefundenen Fahrzeugen abtransportierte. Dabei fiel der mutmaßlichen Bande Diebesgut im Wert von über 100.000 Euro in die Hände.

Vier Tatverdächtige konnten bereits Mitte März festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen überstellt werden, einen fünften mutmaßlichen Mittäter nahm die Polizei Anfang April fest.

Wohnungsdurchsuchungen bei allen Beteiligten führten zum Auffinden von umfangreichen Beweismitteln, heißt es in der Pressemitteilung. Der Richter erließ gegen die Personen Haftbefehl, alle Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.