Die derzeitige Corona-Situation hat für Künstler verheerende Auswirkungen. Sie können seit fast zwei Monaten nicht mehr auftreten, da Großveranstaltungen bis Ende August nicht stattfinden dürfen. Manche Künstler behelfen sich mit Wohnzimmerkonzerten. Die aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis stammende Musicaldarstellerin Sabrina Weckerlin hat jetzt einen Live-Auftritt in ihrem Terminkalender stehen. Am Sonntag, 10. Mai gibt sie ein Konzert mit ihrer Band in einem Autokino in Baden-Baden.

Das Muttertagsspecial mit Sabrina Weckerlin beginnt um 18 Uhr auf dem Park&Ride-Parkplatz Haueneberstein, Aschmattstraße 2, 76532 Baden-Baden. Einfahrt auf das Gelände ist ab 16.45 Uhr. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Tickets gibt es im Internet für 25 Euro. Kinder bis 14 Jahre zehn Euro.

Die Sängerin und Musicaldarstellerin freut sich, nach der langen Zwangs-Bühnenabstinenz wieder vor Publikum auftreten zu dürfen. „Meine Freude, ein Muttertagskonzert geben und endlich wieder mit meiner Band live spielen zu können, ist grenzenlos und einfach nur ein großes Glücksgefühl“, beschreibt Sabrina Weckerlin ihre Gefühle.

Die Furtwangeer Musical Darstellerin Sabrina Weckerlin (Mitte) als Prostituierte Lucy Harris in dem Musical Jekyll & Hyde. | Bild: HL BOEHME

Sie ist selbst gespannt, wie es sein wird, vor einem Publikum zu singen, das in ihren Fahrzeugen sitzt und statt mit den Händen vermutlich mit der Auto- und Lichthupe applaudieren wird. „Es ist mein erstes Konzert in einem Autokino, das wird sicher eine spannende Erfahrung werden.“ Sabrina hofft, mit ihrer Musik „den Zuhörern Freude, Zuversicht und ein wenig Leichtigkeit in dieser nicht einfachen Zeit zurück geben zu können.“

Sabrina Weckerlin gehört seit mehr als zehn Jahren zu den erfolgreichsten Musicaldarstellerinnen im deutschsprachigen Raum. Das belegen die zahlreichen Auszeichnungen, die sie für ihre Haupt- und Titelrollen unter anderem als „Die Päpstin“ bekommen hat. Auch beim Publikum genießt die 34-Jährige große Beliebtheit, Vom Musicalpublikum erhielt sie das dritte Mal in Folge die Auszeichnung „Schönste Musicalstimme“ und das zweite Mal „Beste und beliebteste Hauptdarstellerin“.

Neue Wege in der Corona-Krise

Bedingt durch die Corona-Krise liegen ihre Engagements derzeit zwar auf Eis. Langweilig wird es der gefragten Künstlerin aber keineswegs. „Ich versuche, mich neuen Ideen zu widmen und neue Richtungen und Projekte auszuprobieren. Ich war schon immer eine Macherin, auch wenn diese Krise für uns Künstler ungewiss und sehr bitter ist.“

Sie versucht, das Beste aus der ungewissen Situation zu machen. „Mein Beruf und meine Persönlichkeit basieren in erster Linie auf Kreativität, Neugier, Freiheit, Leidenschaft und Inspiration.“ Und für noch etwas nutzt Sabrina die spielfreie Zeit. „Ich habe nun sehr viel Zeit, an meinem zweiten Pop-Soul Album zu arbeiten, das noch dieses Jahr erscheinen soll“, verrät sie.

Musicaldarstellerin Sabrina Weckerlin leiht in dem neuen Disneyfilm „Die Eiskönigin 2“, der ab Mittwoch in die Kinos kommt, ihre Gesangsstimme der Zeichentrickfigur Königin Iduna. | Bild: Disney / Janine Kühn

Auch wenn ihre Fans Sabrina nicht immer live auf der Bühne sehen, so können sie ihre Stimme hören. Im Disney- Animationsfilm „Eiskönigin 2“ singt sie die Figur der Königin Iduna. Und im neuen Film-Remake von Disney „Susi und Strolch“ synchronisiert und singt sie die Hauptrolle „Peg“. „Damit ging nach Eiskönigin 2 ein weiterer Traum für mich in Erfüllung“, sagt sie.

Für das Konzert am 10. Mai dürfen sich die Zuhörer auf ein Konzert mit gefühlvollen Musicalsongs, starken Pop-Balladen und dem einen oder anderen Disneysong freuen. Begleitet wird Sabrina Weckerlin dabei von ihrer „Unplugged – Band“. Als Special Guest ist zudem ihr Musical-Kollege Philipp Büttner mit dabei, der in dem Disneymusical „Aladdin“ die Hauptrolle spielt.