Interne Unternehmensprozesse werden heute zunehmend digitalisiert. Hierfür gibt es Software, die Standardanwendungen bieten. Wer seine Software allerdings maßgeschneidert auf seine Firmenbedürfnisse anpassen will, benötigte bislang entweder umfangreiche Programmierkenntnisse oder musste eine Softwareschmiede beauftragen. Ein Unternehmen im Technologiezentrum unterstützt Unternehmen mit künstlicher Intelligenz und dem Einsatz von Avataren dabei, eigene Anwendungen mit intelligenter Prozessautomatisierung ganz ohne Programmierkenntnisse zu erstellen.

Der ältere Herr mit schlohweißem Haar und gezwirbeltem Schnauzbart ist Mr. Know, der immer dann auf dem Bildschirm erscheint, wenn der Anwender davor augenscheinlich Unterstützung benötigt. Mr. Know ist kein Mensch, sondern ein Avatar, ein digitaler Assistent. Und das „Gesicht“ der Firma Inspire Technologies. Michael Otte ist einer der beiden Geschäftsführer. Er erklärt, was hinter Inspires Technologies steckt. Und wie genau das Unternehmen anderen Unternehmen hilft, ihre Betriebsprozesse wie Verwaltungsabläufe, Fallbearbeitung oder Beschwerdemanagement zu digitalisieren. „In aller Regel wissen die Anwender selbst am besten, welche Funktionen das Programm erfüllen muss. Aber sie sind keine Computerspezialisten“, beschreibt Otte das Dilemma, und damit die Grundlage für den Geschäftsbereich des Unternehmens, das seine Ursprünge in der einst in der St. Georgen gegründeten Firma GFT hat.

Inspire Technologies erstellt in Zusammenarbeit mit den Kunden intelligente Anwendungen der Prozessautomatisierung und Assistenzsysteme, die genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders zugeschnitten sind. Mit der No-Code-, beziehungsweise Low-Code-Technologie können Fachabteilungen in großen Konzernen, mittelständischen Betrieben und Behörden ihre Anwendungen selbst und innerhalb kürzester Zeit erstellen. Aus zunächst loser Zusammenstellung von Arbeitsabläufen generiert die Software mit künstlicher Intelligenz eigenständig Prozessmodelle, die sich wiederum individuell anpassen lassen.

Vereinfacht gesagt erstellt die Software aus Textbausteinen automatisch Applikationen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unerschöpflich. „Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, beispielsweise aus den Bereichen Banken, Bau, Energie, öffentliche Verwaltung und Pharmaindustrie“, so Otte. Am Beispiel der Polizei Niedersachsen erläutert er, wie hier im Bereich der Cyberkriminalität digitalisierte Arbeitsabläufe die Polizisten bei der Jagd nach Internet-Kriminellen unterstützen.

Neben der Vereinfachung von Arbeitsabläufen sieht Michael Otte in der automatisierten Erstellung von Arbeitsprozessen auch weitere Vorteile. „Wissen geht nicht mehr verloren“, sagt er. Dank der Assistenzsysteme entstünden keine Wissens- und Informationslücken mehr.

Damit das funktioniert, stehen hinter Inspire Technolgies und Mr. Know rund zwei Dutzend Mitarbeiter plus ein Netzwerk von Partnern, die meisten davon im Bereich Beratung und Produktentwicklung, die die Anwendungen stetig weiterentwickeln.

Den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI), der durchaus kritisch diskutiert wird, sieht Otte als unterstützend. Er gibt aber zu, dass KI sowohl Chancen als auch Gefahren birgt. „Künstliche Intelligenz entfaltet seine Sinnhaftigkeit erst, wenn sie mit menschlicher Intelligenz kombiniert wird.“