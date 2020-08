von Jürgen Liebau

Ein tödliches Ende fand am späten Mittwochabend eine Ausflug zweier Jugendlicher auf einem Quad, also einem geländegängigen, offenes Vierradfahrzeug. Ein 16-Jähriger verlor dabei sein Leben. Ein Mitfahrer wurde zudem schwer verletzt.

Abendliche Tour im Wald

22.30 Uhr auf der Straße Heubach in der Nähe des Heubachhofs: Die beiden Jugendliches sind auf einem Quad mit einem 400-Kubikzentimeter-Motor unterwegs. Einen Führerschein besitzt der Fahrer nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Auf der unbefestigten Straße inmitten eines Waldstücks verliert der Jugendliche die Kontrolle über das leistungsstarke Vierradfahrzeug. Er gerät nach links auf einen steil abfallenden Grünstreifen, prallt mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum und kommt nach einigen Metern an einem weiteren Baum zum Stehen.

Keine Helme getragen

Der Fahrer und der ebenfalls 16-jährige Beifahrer, die beide keinen Helm tragen, werden vom Fahrzeug geschleudert. Selbst schwer verletzt, gelingt es dem Beifahrer, zu Fuß Hilfe zu holen. Obwohl sich Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sofort um den schwerstverletzen Fahrer kümmern, stirbt er wenige Stunden nach dem Unfall in einem Krankenhaus.

Zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Bergwacht sind im Einsatz, die Verletzten werden mit Rettungshubschraubern in die Unfallklinik geflogen. Am Quad entsteht laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.