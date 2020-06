Giorgio Cannistra erkrankt mit zehn an einem Hirntumor. Heute geht es ihm gut, doch er kämpft immer noch mit den Folgen – und das mit viel Optimismus

Zwei Worte bringen Familie Cannistras Welt an einem Tag im Herbst 2013 zum Einsturz. Gehirntumor, bösartig. In der Freiburger Uniklinik erfahren Michela und Antonello Cannistra aus Marbach, warum ihr zehnjähriger Sohn Giorgio kaum noch Kraft in den