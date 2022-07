Das Wunschinstrument mithilfe eines kostenlosen Online-Angebots von professionellen Dozenten erlernen. Und bestenfalls Gefallen und Spaß daran finden, das Hobby in einem Musikverein weiter zu entwickeln. Das will ein Projekt, das jetzt im Schwarzwald-Baar-Kreis startet, erreichen.

Birgit Wacker stellt das Modellprojekt Musik 4 Beginners, also Musizieren für Anfänger, vor. Wacker ist Mitglied des Beratungsteams des Projekts des Bunds Deutscher Blasmusikverbände, das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert wird.

Wacker erklärt den Hintergrund. „Während der Pandemie haben viele Mitglieder aufgrund der Umstände, monatelanger Probenausfall, keine Auftritte und dazu die strengen Corona-Regelungen für Musikvereine, die Lust am Musizieren verloren“, sagt sie. Gerade kleinere Musikvereine seien während der langen Phase ohne Proben und Auftritte von Mitgliederaustritten besonders betroffen gewesen. Diese Lücke gilt es nun aufzufüllen.

Dem Blasmusikverband Schwarzwald-Baar gehören 68 Musikkapellen an. 26 dieser Vereine haben zusätzlich eine Jugendkapelle. Insgesamt sind in diesen Vereinen 5450 Musiker aktiv.

Für Kinder und Jugendliche gibt es ausreichend musikalische Angebote bereits ab dem Kleinkindalter, die sich über schulische Angebote fortsetzen. Für Erwachsene als Quereinsteiger ist der Zugang zum Erlernen eines Musikinstruments oft schwerer.

Um hier ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, wurde das Projekt ins Leben gerufen. „Hier sollen gezielt Personen ab 18 Jahren ermutigt werden, sich ohne Bindung an einen Verein zunächst ihr Wunschinstrument auszusuchen.“

Viele Instrumente stehen zur Auswahl

Zur Auswahl stehen beispielsweise Trompete, Posaune, Saxophon, Klarinette, Querflöte, Tenorhorn, Schlagzeug und viele andere Instrumente, die zu einem Blasmusikverein gehören.

Wenn kein Instrument zur Verfügung steht, sind die Initiatoren bei der Suche nach Leihinstrumenten behilflich. „Oder die Interessierten mieten sich in einem Musikhaus ein Instrument gegen eine geringe Gebühr. Das sind dann auch die einzigen Kosten, die selbst zu tragen sind“, so Wacker.

Erste Schritte per Online-Kurs

Ist das Wunschinstrument gefunden, bekommen die Musikanfänger per Online-Kurs von pädagogisch ausgebildeten Musikprofis die ersten musikalischen Schritte gezeigt. Bis am Ende das Verbinden einzelner Töne zu kleinen Melodien ansteht.

Geselligkeit steht im Vordergrund

Im besten Fall, so Birgit Wacker, die auch Vorsitzende des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen ist und selbst Saxophon spielt, „findet der- oder diejenige Spaß am Musizieren und möchte das in einem Musikverein fortsetzen. Dann stellen wir gerne den Kontakt zu Vereinen in der Nähe her“. Beim Musik machen in einem Verein sieht Birgit Wacker den sozialen Aspekt und die Geselligkeit im Vordergrund.