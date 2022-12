Der Triberger Weihnachtszauber 2022 startet am Sonntag, 25. Dezember. Wir erklären, wie das mit dem Ticketverkauf funktioniert und wie man dank eines ausgeklügelten Parkleitsystems mit dem eigenen Auto oder mit der Schwarzwaldbahn zu der Veranstaltung gelangt. Der SÜDKURIER ist Medienpartner des Triberger Weihnachtszaubers.

Da die Veranstaltung vom Land Baden-Württemberg als Green Event für Nachhaltigkeit zertifiziert wurde, empfehlen die Veranstalter, Fahrgemeinschaften zu bilden oder mit der Bahn anzureisen.

Tickets

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen, die Tageseintrittskarten vorab zu kaufen. Unter www.triberger-weihnachtszauber.de kann man den gewünschten Besuchstag auswählen. Das Onlineticket wird per Mail zugeschickt und muss vor Ort gegen ein gültiges Eintrittsband eingetauscht werden.

Das Gebiet zwischen Kurhaus und Wasserfall verwandelt sich ebenfalls in ein Winterwundermärchen (Archivbild). | Bild: Sprich, Roland

Es gibt auch Tickets an der Tageskasse, dort müssen allerdings je nach Andrang Wartezeiten einkalkuliert werden.

Anreise mit dem Auto

Aus Richtung Villingen-Schwenningen kommend auf der Bundesstraße 33 bis Triberg. In der Parkgarage in der Ortsmitte stehen 200 kostenpflichtige Parkplätze sowie einige Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Wenn diese belegt sind, wird der Verkehr automatisch auf den nächst gelegenen freien Park-&-Ride-Parkplatz geleitet. Von dort fahren Shuttlebusse ab Bahnhof und ab Parkplatz Lidl an die Bushaltestelle am Marktplatz. Von dort sind es etwa 100 Meter Fußweg bis an den Eingang.

Je nach Andrang wird der Verkehr bereits frühzeitig ab St. Georgen über Schönwald ins Gewerbegebiet Adelheid geleitet. Auch von dort fahren Shuttlebusse. Aus Richtung Offenburg kommend wird der Verkehr bei Schonachbach abgeleitet, wo ebenfalls Shuttlebusse fahren.

Die Nutzung der Shuttlebusse ist kostenlos.

Anreise mit der Bahn

Am bequemsten und stressfreisten in die Anreise mit der Schwarzwaldbahn. Vom Bahnhof Triberg fahren jeweils ab 13.30 Uhr kostenlose Busshuttles bis an den Marktplatz. Von dort sind es wenige Gehminuten bis an den Eingang des Weihnachtszaubergeländes.

In der Dämmerung kommen die eine Million Lichter besonders gut zur Geltung (Archivbild). | Bild: Sprich, Roland

Busshuttles

Es werden zwei Shuttlelinien eingerichtet. Die rote Linie verkehrt zwischen Gewerbegebiet Adelheid und Busparkplatz oberhalb des Wasserfalleingangs. Die grüne Linie fährt zwischen Bahnhof Triberg und Marktplatz. Wichtig: Beim Wiedereinsteigen auf die richtige Linienfarbe achten. Die Pendelbusse fahren nach Veranstaltungsende bis 22.30 Uhr zwischen den jeweiligen Haltepunkten.

Öffnungszeiten

Das Wasserfallgelände ist vom 25. bis 30. Dezember täglich ab 14 Uhr geöffnet. Das Programm beginnt jeweils ab 15 Uhr.

Feuerwerk

Vom 27. bis 30. Dezember wird der Veranstaltungstag jeweils um 21 Uhr mit einem großen, mit Musik untermalten Feuerwerk beendet. Den besten Blick auf das Feuerwerk gibt es entweder direkt an der Naturbühne, oder oberhalb des Kurhauses beim SÜDKURIER-Riesenrad.