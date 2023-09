So ein Wert wird nicht alle Tage gemessen: Am Dienstagabend musste die Polizei einen Betrunkenen in Gewahrsam nehmen müssen, der fast 4,5 Promille Alkohol im Blut intus hatte, wie eine spätere Messung ergab.

Betrunkener fängt an zu pöbeln

Passanten meldeten den Beamten einen Mann, der auf dem Gehweg der Wasenstraße lag. Es handelte sich um einen 43-Jährigen, der dort seinen Rausch ausschlafen wollte. Nachdem ihn die Polizisten weckten, begann der Betrunkene, sie anzupöbeln, heißt es im Polizeibericht.

Schlafquartier im Polizeirevier

Da er sich nicht beruhigen ließ und annähernd 4,5 Promille Alkohol im Blut intus hatte, musste er die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen und dort seinen Rausch ausnüchtern.