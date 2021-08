von SK

Zu den interessantesten Ausflugszielen in der Region gehört der Magdalenenberg in Villingen mit seinem keltischen Grabhügel. Von Seiten des Landesministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg wird dieses Ziel nun als besonderes Kulturdenkmal empfohlen.

Der Weg zu der alten Kultstätte

In der Presseerklärung des Ministeriums wird das Keltengrab als landesweite Besonderheit gerühmt. Darin heißt es: Mit rund 100 Metern Durchmesser ist er einer der größten keltischen Grabhügel Europas: der Magdalenenberg bei Villingen-Schwenningen. Von ihm hat man einen prächtigen Blick über die Stadt und bei schönem Wetter bis zu den Alpen. Zum Grabhügel führt der „Keltenpfad Magdalenenberg“, der in Villingen-Schwenningen beim Franziskanermuseum beginnt und nach einem etwa 30minütigen Spaziergang auf dem 760 Meter hohen Magdalenenberg endet. Schautafeln informieren am Wegesrand über die historischen Ereignisse.

Durch die Stadt und auf zwei Anhöhen

„Der Keltenpfad Magdalenenberg mit seiner Kombination aus Wanderweg und Museum macht Geschichte für alle hautnah erlebbar. Er ermöglicht faszinierende Einblicke in die Vergangenheit und informiert über moderne Forschungsmethoden“, betont Nicole Razavi als die für den Denkmalschutz in Baden-Württemberg zuständige Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen. Der Keltenpfad kann ganzjährig erwandert werden und ist gekennzeichnet. In der Nähe des Riettores in Villingen, dem westlichen Stadttor der mittelalterlichen Befestigung. Hier beginnt die Wanderung bis zur Parkanlage Hubenloch mit dem Rosengarten und einem Aussichtsturm. Der Weg führt weiter zum Warenbach, nach dessen Überquerung ein kleiner Aufstieg zum Warenberg beginnt, an den der Magdalenenberg angrenzt. 1890 wurde hier das Grab eines Keltenfürsten entdeckt, heißt es abschließend.