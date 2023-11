Das Amtsgericht Konstanz hat jetzt Haftbefehl gegen den 31-jährigen Hauptverdächtigen einer Messerstecherei erlassen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Am 1. November kam es zwischen einer Gruppe Syrer und Afghanen am Bahnhof Schwenningen zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden ist.

In Zusammenarbeit der Beamten des Kriminalkommissariats Villingen-Schwenningen und des Polizeireviers Schwenningen wurde der Mann am Donnerstag, 16. November, festgenommen und nach der Vorführung beim zuständigen Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Untersucht wird auch ein möglicher Zusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Auseinandersetzung am 11. August diesen Jahres am Bahnhof Villingen.

