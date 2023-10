Die 21 Bürgermeister aus dem Hochschwarzwald haben einen offenen Brief an Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann formuliert. Darin fordern sie, beim reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie von sieben Prozent zu bleiben – und nicht zu den 19 Prozent zurückzukehren

Der Tourismus sei nicht nur ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, die gastgewerblichen Betriebe seien auch von unschätzbarem Wert für das gesellschaftliche Leben in der Region, heißt es in dem Brief.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) habe bereits darauf hingewiesen, dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie schon in 23 EU-Staaten Gesetz sei. Das sei von entscheidender Bedeutung, um den gastgewerblichen Unternehmern die notwendige Sicherheit und Perspektive zu bieten.

Die unterzeichnenden 21 Bürgermeister repräsentieren die Gemeinden, die der Hochschwarzwald Tourismus GmbH angeschlossen sind. Mit dem Schreiben möchten sie ihre ernsten Bedenken hinsichtlich der Debatte um die Aufhebung der Steuerreduzierung auf Speisen in der Gastronomie zum Ausdruck bringen.

Der Brief im Wortlaut

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,



wir, die Unterzeichnenden, sind 21 Bürgermeister aus dem Hochschwarzwald und repräsentieren die Gemeinden, die der Hochschwarzwald Tourismus GmbH angeschlossen sind. Wir möchten mit diesem Schreiben unsere ernsten Bedenken hinsichtlich der Debatte um die Aufhebung der Steuerreduzierung auf Speisen in der Gastronomie zum Ausdruck bringen. Der Tourismus ist nicht nur ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, unsere gastgewerblichen Betriebe sind auch von unschätzbarem Wert für das gesellschaftliche Leben in unserer Region.



Wir fordern dringend die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 7 Prozent für Speisen in Gastronomiebetrieben. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat bereits darauf hingewiesen, dass der reduzierte Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie schon in 23 EU-Staaten Gesetz ist. Das ist von entscheidender Bedeutung, um unseren gastgewerblichen Unternehmern die notwendige Sicherheit und Perspektive zu bieten.



Wenn ab 1. Januar 2024 für Essen in Restaurants, Gasthäusern und Cafés wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig würden, droht laut einer aktuellen Umfrage des Dehoga-Bundesverbandes der Verlust von bundesweit 12.000 Betrieben. In Baden-Württemberg wären laut DEHOGA rund 2.000 gastgewerbliche Betriebe akut von der Schließung bedroht. Vor dem Hintergrund der jetzt schon spürbaren Ausdünnung des gastronomischen Angebotes ist das mehr als besorgniserregend. Unsere gastgewerblichen Betriebe sind lebendige Bestandteile unserer Innenstädte und ländlichen Regionen. Als Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Austauschs sind sie heute für den sozialen Zusammenhalt und die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden wichtiger denn je.



Eine Insa-Umfrage von Anfang September 2023 im Auftrag des DEHOGA zeigt, dass 86 Prozent der Befragten die Gastronomie regelmäßig nutzen, während 58 Prozent angeben, seltener essen zu gehen, wenn die Steuern erhöht werden. 67 Prozent der Menschen sind gegen eine Steuererhöhung.



Die aktuellen Aussichten für die Gastronomie sind düster, da die Betriebe gezwungen wären, die Kostensteigerungen infolge einer Steuererhöhung an die Gäste weiterzugeben. Dies würde laut DEHOGA-Umfrage zu durchschnittlichen Preissteigerungen von 18,2 Prozent führen. Die Gastronomen haben keine Spielräume mehr, um weitere Kostensteigerungen zu kompensieren. Dazu tragen auch die dramatischen Anstiege bei Energiekosten, Lebensmittelpreisen und Personalkosten bei.



Eine Steuererhöhung würde zwangsläufig zu weniger Gästen, Umsatzverlusten und weiteren Betriebsschließungen führen. 75,1 Prozent der Betriebe gehen davon aus, dass die Gästezahlen stark sinken würden. Lediglich 42,2 Prozent glauben, sich am Markt behaupten zu können.



Angesichts dieser alarmierenden Zahlen appellieren wir an Sie, Herr Ministerpräsident, sich für eine Entfristung des Sieben-Prozent-Mehrwertsteuersatzes auf Speisen in der Gastronomie einzusetzen. Dazu gehört aus unserer Sicht nicht nur die Zustimmung Baden-Württembergs zu einer entsprechenden Regelung im Bundesrat, sondern auch ein aktives Einwirken auf die bundespolitischen Entscheidungsträger in Ihrer Partei, wo Ihr Wort als Ministerpräsident eines bedeutenden Tourismuslandes besonderes Gewicht hat.

Dies wäre nicht nur eine wirksame Unterstützung für eine wichtige Branche, sondern auch für die vielen Menschen, die von dieser Arbeit leben, sowie für die Bürgerinnen und Bürger, die diese Orte als wichtige soziale Treffpunkte schätzen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement für die Interessen unserer Region und unserer gastgewerblichen Betriebe.



Mit freundlichen Grüßen,



Die 21 Bürgermeister im Hochschwarzwald:

Josef Haberstroh, Bürgermeister der Gemeinde Breitnau

Karlheinz Rontke, Bürgermeister der Gemeinde Eisenbach

Johannes Albrecht, Bürgermeister der Gemeinde Feldberg

Josef Matt, Bürgermeister der Gemeinde Friedenweiler

Josef Herdner, Bürgermeister der Stadt Furtwangen

Christian Behringer, Bürgermeister der Gemeinde Grafenhausen

Thomas Kaiser, Bürgermeister der Gemeinde Häusern

Klaus-Michael Tatsch, Bürgermeister der Gemeinde Hinterzarten

Andreas Graf, Bürgermeister der Gemeinde Lenzkirch

Tobias Link, Bürgermeister der Gemeinde Löffingen

Jürgen Kaiser, Bürgermeister der Gemeinde Schluchsee

Jörg Frey, Bürgermeister der Gemeinde Schonach

Christian Wörpel, Bürgermeister der Gemeinde Schönwald

Adrian Probst, Bürgermeister der Stadt St. Blasien

Michael Rieger, Bürgermeister der Stadt St. Georgen

Manfred Kreutz, Bürgermeister der Gemeinde St. Märgen

Rudolf Schuler, Bürgermeister der Gemeinde St. Peter

Dr. Gerrit Reeker, Bürgermeister der Stadt Titisee-Neustadt

Marcel Schneider, Bürgermeister der Gemeinde Todtmoos

Oliver Fiedel, Bürgermeister der Stadt Todtnau

Tobias Gantert, Bürgermeister der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf

