von Dominik Zahorka

Mehr grüne Rechtsabbiegerpfeile forderte Bernhard Hesse, pensionierter Architekt aus Schwenningen, im SÜDKURIER. Die Stadt hat nun eine ausführliche Stellungnahme zu Hesses Forderungen abgegeben und wir haben mit einem Verkehrsexperten gesprochen, um das Thema noch einmal abschließend von allen Seiten zu beleuchten.

Zwei Formen grüner Pfeile

Grundsätzlich kann die Stadt zwei Formen von grünen Rechtsabbiegepfeile anbringen. So kann ein zusätzlicher Signalgeber, der grüne Pfeil, neben der normalen Ampel installiert werden, wie es zum Beispiel an der Kreuzung Wieselsbergstraße/Schelmengaß der Fall ist. Der ist im Programm der Ampelsteuerung integriert. Bei jeder Modernisierung werde geprüft, ob ein zusätzlicher Rechtsabbiegepfeil installiert werden kann.

Der grüne Pfeil springt auf Orange – an der Kreuzung Schelmengaß/Wieselsbergstraße in VS-Villingen. | Bild: Zahorka, Dominik

Die zweite Möglichkeit: Der Einsatz des Schildes mit grünem Pfeil auf schwarzem Grund (“Grünpfeil“) komme nach den Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung nur in Betracht, wenn der Rechtsabbieger den freigegebenen Bereich ausreichend einsehen kann. Aufgrund der hohen rechtlichen Anforderungen, die bei dem Einsatz des Schildes zu erfüllen sind, sei die Einrichtung eines Grünpfeilschildes in Villingen-Schwenningen bislang noch nicht umgesetzt worden.

Der Grünpfeil ist in der Region eher selten zu sehen – hier in der Spaichinger Hauptstraße. | Bild: Dominik Zahorka

Hier liegt die Gefahr

Dabei sei auch die Barrierefreiheit für Blinde, seh- oder mobilitätsbehinderte Personen zu berücksichtigen und mit der der örtlich zuständigen Schwerbehindertenvertretung abzustimmen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen der Schwerbehindertenvertretung werde das Unfallrisiko jedoch gerade für seheingeschränkte Menschen als sehr hoch eingeschätzt, erklärt die Verwaltungssprecherin abschließend.

Der Grünpfeil In der damaligen DDR wurde der Grünpfeil laut Wikipedia bereits 1978 eingeführt, allerdings ohne Anhaltepflicht. Nach der Wiedervereinigung konnten die Schilder jedoch nicht rechtzeitig abgebaut werden, sodass zunächst eine Ausnahmeregelung in Kraft trat. Aufgrund des großen Widerstands in der Bevölkerung wurde die Regelung jedoch verlängert, später auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt.

Rolf Zuckschwerdt von der gleichnamigen Fahrschule in VS-Schwenningen hat hier eine ganz ähnliche Meinung: „Das Problem beim Rechtsabbiegerpfeil ist ganz einfach, dass ihn hier fast keiner kennt, da die Einrichtung erst nach 1990 in einigen Städten Westdeutschlands eingeführt wurde“, sagt er.

„Prinzipiell ist das Ganze ja eine gute Regelung, aber bei uns einfach nicht praktikabel“ Rolf Zuckschwert, Fahrlehrer

Die Menschen wüssten einfach oft nicht, was genau gültig sei, und das führe im Zweifelsfall dann zu Unfällen, die es ohne Grünpfeil nicht geben würde. „Prinzipiell ist das Ganze ja eine gute Regelung, aber bei uns einfach nicht praktikabel“, ist sich Rolf Zuckschwerdt sicher.

Rolf Zuckschwerdt von der Fahrschule Zuckschwerdt in VS-Schwenningen sieht die Regelung eher kritisch. | Bild: Dominik Zahorka

Verwirrung in Donaueschingen

Man habe in Donaueschingen vor einigen Jahren kurzzeitig einen Grünpfeil installiert, dieser sei aber nach 14 Tagen wieder entfernt worden, da die Verwirrung in der Bevölkerung zu groß gewesen sei.

„Nur auf der ganz rechten Spur ist der Grünpfeil gültig, dies ist dann eine verpflichtende Muss-Regel“, betont er. Gebe es aber zwei Abbiegespuren, gelte der Grünpfeil nur auf einer und da fängt die Verwirrung schon an.

Ein Rechtsabbiegerpfeil im Landkreis sei beispielsweise in der Hüfinger Hauptstraße zu finden. Eine flächendeckende Einführung sieht Zuckschwerdt kritisch: Jeder, der heute den Führerschein mache, lerne die Regeln. „Aber alle anderen tun sich einfach schwer. Ich sehe auch nicht, wie wir das ändern können.“ Selbst das korrekte Verhalten im Kreisverkehr sei oft schon ein Problem, da würden weitere Neuerungen zwangsweise zu Problemen führen.

Öfter in größeren Städten zu finden

„In größeren Städten wie Tübingen oder Stuttgart sind die Grünpfeile mehr verbreitet, teilweise im Stadtverkehr oft zu finden. Die Situation ist hier aber eine andere als in den eher ländlich geprägten Gebieten“, meint Rolf Zuckschwerdt.

Selbst in den Städten führe die Einrichtung jedoch öfter zu Verwirrung oder mache teilweise sogar keinen Sinn: „Ich kann bei permanent fließendem Querverkehr keinen Grünpfeil einrichten. Bei einer Hauptverkehrsader ist die Gefahr viel zu groß, dass etwas übersehen wird und bei einem grünen Pfeil einfach blind losgefahren wird“, macht er eine der Gefahren deutlich.