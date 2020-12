Wie kommt die regionale Wirtschaft mit der Corona-Pandemie klar? Wo liegen die Probleme und Herausforderungen, welche Chancen haben die Unternehmen, um die Krise zu überstehen? Bei einer aus Stuttgart übertragenen Videokonferenz gaben der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, Harald Marquardt, und Lars Feld, Vorsitzender der Wirtschaftsweisen und einer der führenden Wirtschaftsexperten in diesem Land, Analysen und Trends ab, wie die Wirtschaft regional und bundesweit bislang durch die Krise gekommen ist. Und sie stellten Prognosen auf, wie sich die Lage aufgrund der Corona-Pandemie im kommenden Jahr entwickeln könnte.

„Geht an die Liquidität“

Waren die Unternehmen bereits im vergangenen Jahr vorsichtig zurückhaltend mit der Bewertung ihrer konjunkturellen Entwicklung, so hat sich die Lage in 2020 weiter negativ entwickelt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage. „Jetzt haben die Unternehmen auch noch mit den Folgen von Corona zu kämpfen“, so Harald Marquardt. Insbesondere die Gastronomie und die Reisebranche hätten zu kämpfen. „Jetzt geht es auch an die Liquidität.“ Demnach bewerten 79 Prozent der befragten Unternehmen ihre Situation als befriedigend bis schlecht. Vor einem Jahr haben sich gerade mal 17 Prozent dieses Zeugnis ausgestellt.

Planungssicherheit fehlt

Für den IHK-Vizevorsitzenden ist klar, was die Unternehmen jetzt dringend brauchen. „Die Unternehmen vermissen Planungssicherheit und eine Perspektive.“ Vor allem Gastronomie, Reise und Handel sowie personennahe Dienstleistungsbetriebe brauchen eine Aussicht, wann sie ihre Geschäfte wieder öffnen können. Auch eine deutlich schnellere Auszahlung der zugesagten finanziellen Hilfen sei nötig. „Beides bleibt die Politik derzeit schuldig“, so Marquardt.

Seit 2018 auf Talfahrt

Generell stellte Harald Marquardt den Rahmenbedingungen für die Unternehmen kein gutes Zeugnis aus. Der Standort Deutschland sei bereits seit 2018 auf konjunktureller Talfahrt. Eine der Ursachen dafür, dass die Lokomotive Wirtschaft schwächele, sieht er im schleppenden Ausbau der digitalen Versorgung. „Wir haben hier mehr Funklöcher als im tiefsten Afrika.“ Ein komplizierte Steuersystem und zu hohe Arbeitskosten schwächten den Standort Deutschland zudem. Auch der schleppende Ausbau der Infrastruktur von Straße und Schiene hemme den konjunkturellen Aufschwung.

„Mit deutscher Gründlichkeit zu Tode gefahren“

Ein großes Problem sieht Marquardt in der Abschaffung des Verbrennermotors auf die regionale Wirtschaft zukommen. Zahlreiche Unternehmen seien Zulieferbetriebe für die Automobilindustrie. „Der Untergang des Verbrennermotors ist politisch motiviert und unsere Autos und Motoren, die in der ganzen Welt bekannt und geschätzt sind, werden mit deutscher Gründlichkeit zu Tode gefahren.“ Dies gefährde auch die in der IHK-Region weit verbreitete Sparte Maschinenbau. Mit der einseitigen Fokussierung auf die Elektromobilität würde das Klima nicht gerettet werden. Hier seien Augenmaß, Vernunft, Kosteneffizienz und Taten gefordert, die man auch von Seiten der Politik erwarte.

Umsatzsteuersenkung war effektiv

In seiner Jahresbegutachtung ging anschließend Lars Feld auf die deutschland- und europaweite Betrachtung ein. Er hatte insbesondere zwei Botschaften. Zum einen die gemeinsame Bewältigung der Krise, zum anderen die Stärkung der Widerstandsfähigkeit. Feld, der normalerweise eher als Befürworter der Schuldenbremse gilt, unterstrich, dass die bisherigen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen die Wirtschaft stützten. Die temporäre Absenkung der Umsatzsteuer habe ihren Effekt entfaltet. Es sei keine Frage, ob sich das Land das leisten könne. „Für solche Situationen hat man in guten Zeiten vorgesorgt.“