In Restaurants, in Supermärkten, im ÖPNV und seit heute auch während des Unterrichts ab der fünften Klasse – die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in Baden-Württemberg wurde mit der dritten Pandemiestufe ausgeweitet. Die Reaktionen der Facebook-User des SÜDKURIER auf die Regelung könnten verschiedener nicht sein.

Contra Maskenpflicht

Mit harschen Worten beschreibt es dieser User: „So, ihr maskenfanatischen Klugscheißer. Weil die Maske ja so gesund ist, mussten heute Morgen einige Kinder mit starken Kreislaufproblemen und Kopfschmerzen aus der Schule abgeholt werden. Jetzt erzähl‘ mir noch jemand, dass das gesund ist.“

Mit ebenfalls drastischen Worten drück dieser User seine Meinung aus: „Es ist totaler Irrsinn, wenn ihr das mit euren Kindern machen lasst. Steht endlich auf und wehrt euch dagegen.

Differenzierter betrachtet diese Nutzerin die Mundschutzpflicht im Unterricht: „Finde es unmöglich. Dann erlaubt doch wenigstens, dass die Kinder im Freien auf dem Pausenhof keine Masken tragen müssen. Ich verstehe es nicht. Es reicht doch, wenn die Lehrer zum Schutz eine Maske tragen. Die Kinder treffen sich ja auch privat, etwa im Bus.“

Pro Maskenpflicht

Anders sieht das dieser Facebook-Fan des SÜDKURIER: „Ja verkehrte Welt, aber meine drei Söhne stecken das Masketragen total gut weg und einer davon ist sogar Asthmatiker. Die zwei Grossen sind auch den ganzen Tag in der Schule. Es nervt sie zwar, aber selbst sie sind froh, wenn wenigstens die Schulen auf bleiben. (...) Wenn Menschen, ja auch Azubis, im OP, auf der Intensivstation oder im Einzelhandel, den ganzen Tag Masken tragen müssen, ist das ebenso schlimm, aber von Folgeschäden habe ich in 22 Jahren Arbeit im Krankenhaus noch nie etwas gehört. (...) Werden die Schulen wieder geschlossen, ist das Geschrei genauso groß.“

Diese Nutzerin pflichtet der Vorgängerin bei: „Die Kids werden nicht dran sterben, sondern sich genauso dran gewöhnen wie die Pflegekräfte auf den Intensivstationen:“

Noch konkreter wird sie: „In der Nachsorgeklinik Tannheim tragen wir Patienten und die Mitarbeitenden außerhalb unserer Zimmer jederzeit Maske. Auch Kinder im Alter von Viert- und Fünftklässlern. Alle schwerst krank. Niemanden stört‘s und den Kindern geht es gut. Es wird sogar sehr gerne gesehen. Wir wissen schließlich, wie es ist, auf Intensivstationen zu liegen und schwer erkrankt zu sein. Das ersparen wir unseren Mitmenschen daher sehr gern.“

Und diese beiden Facebook-User duellieren sich auf ironische Art und Weise. Zunächst sagt eine Nutzerin: „Meine Tochter war heute nicht begeistert, dass sie den ganzen Tag mit Maske sein muss. Ich bin jetzt auf die Idee gekommen, dass wir sie zurückversetzen in die Grundschule. Dort kommt der Virus ja nicht hin, weill er so schlau ist und gleich erkennt, wer Grundschüler ist und wer nicht. Pah.“ Darauf antwortet ein Nutzer: „Scheinbar ist das Virus intelligenter als manche Eltern.“