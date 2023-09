Einen überraschend großen Ansturm erlebt das Villinger Amtsgericht. Rund 30 Sympathisanten unterstützen am Montag, 4. September, eine Villingerin, die ihre Tochter nicht gegen Masern impfen lassen möchte. Daher erlässt das Landratsamt einen Bußgeldbescheid über 150 Euro. Letztendlich bezahlen muss die Frau nun 75 Euro.

Umzug in großen Sitzungssaal

In dem speziellen Fall steht nur eine Ordnungswidrigkeit auf der Tagesordnung, doch bei vielen Unterstützern, die sich mit der 49-Jährigen Villingerin solidarisieren, schwingt auch Grundsätzliches mit. Es geht ihnen nicht nur um Masernimpfungen, sondern ob der Staat grundsätzlich Impfungen vorschreiben darf, zum Beispiel in Coronazeiten. Der Zulauf ist jedenfalls so ungewöhnlich, dass die Richterin spontan in den großen Sitzungssaal umziehen muss.

Keinen Nachweis für Masernimpfung

Der Sachverhalt ist unstrittig: Die Villingerin ist Mutter einer 14-Jährigen, die komplett ungeimpft ist, wie die Frau vor der Verhandlung berichtet. Die Schülerin besitzt somit auch keinen Nachweis einer Masernimpfung. Dies werde ihr als Erziehungsberechtigten zur Last gelegt. Die 49-Jährige soll ein Bußgeld von 150 Euro zahlen, wogegen sie sich vor Gericht wehrt.

Das Masernschutzgesetz Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, begehen seit März 2020 eine Ordnungswidrigkeit und müssen mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2.500 Euro rechnen, informiert das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite. Die Geldbuße kann auch gegen die Leitungen von Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Ein Bußgeld kommt auch in Betracht gegen nicht geimpftes Personal in Gemeinschafts-, Gesundheitseinrichtungen und Asylbewerberunterkünften sowie gegen nicht geimpfte Bewohner solcher Unterkünfte. Nichtgeimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. Nichtgeimpftes Personal darf in diesen Einrichtungen keine Tätigkeiten aufnehmen, heißt es weiter.

Das Masernschutzgesetz verpflichtet unter anderem Kinder und Jugendliche, die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden, dass sie diesen Impfschutz vorlegen müssen. Das Gesundheitsamt, Teil des Landratsamts, hat die Mutter zweimal aufgefordert dies zu tun, nachdem der Schule das Fehlen dieser Bescheinigung aufgefallen ist. Die letzte Frist endete im Dezember 2022.

Die 49-Jährige hätte entweder eine Immunitätsbescheinigung gegen Masern oder ein Attest, dass die Schülerin beispielsweise wegen einer Überempfindlichkeit nicht geimpft werden kann, vorlegen müssen. Das tat sie nicht. Die Richterin spricht von einer vorsätzlichen Handlung.

Allerdings betont die Anwältin der Mutter, Cordula Glatthaar, dass die Tochter an einer Studie teilnimmt. Darin wird ermittelt, ob geimpfte oder ungeimpfte Jugendliche öfters erkranken. Aus diesem Grund könne der Mutter kein Vorsatz vorgeworfen werden, betont die Juristin, „maximal Fahrlässigkeit“.

Masernimpflicht für Schulen?

Aus Sicht der Mutter und ihrer Anwältin sei auch noch gar nicht geklärt, ob die Impfpflicht für Masern tatsächlich in Schulen eingefordert werden darf. Das Gesetz spricht lediglich von Gemeinschaftseinrichtungen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass dies für Kindergärten gilt. Verfahren, die Schulen betreffen, sind noch anhängig.

Während die Eltern von Kindergartenkindern ihren Nachwuchs zuhause lassen können, wenn sie mit der Impflicht nicht einverstanden sind, sieht es später schlechter aus, denn in Deutschland besteht die Schulpflicht.

Nach Auffassung der Richterin spricht nichts dagegen, dass die Masernschutzimpfung auch in Schulen verfassungsgemäß sei. Wegen der laufenden Studie sieht sie eine Sondersituation und halbiert trotz des nach wie vor bestehenden Vorsatzes das Bußgeld auf 75 Euro.

Die Mutter kann Rechtsbeschwerde einlegen, das wird sie aller Voraussicht nach nicht tun.

Doch wie geht es nun weiter?

Die Anwältin geht davon aus, dass das Landratsamt nun erneut einen Nachweis für die Masernimpfung verlangt. Die gesetzliche Regelung bestehe nach wie vor. Dann will die 49-Jährige aber schon beim Einspruch auf die Studie verweisen. Ob sich das Landratsamt darauf einlässt, wird sich zeigen.

Weitere Gegner wehren sich

Grundsätzlich hat die Mutter auch aus gesundheitlichen Gründen Einwendungen gegen die Masernimpfung, wie sie nach der Verhandlung berichtet, da zum Beispiel Impfschäden nicht ausgeschlossen seien. Ihre Anwältin kennt allein 15 Personen in der Region, die sich gegen die Masernpflichtimpfung wenden. Noch viel mehr seien es bei der einrichtungsbezogenen Impflicht während der Corona-Phase gewesen.