Ein aufmerksamer Zeuge entdeckt am späten Mittwochabend, 22. November, gegen 23.45 Uhr in der Königstraße in Rottweil einen stark blutenden Mann und ruft die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen habe bereits der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst den schwer verletzten 47-Jährigen medizinisch versorgt, berichtete die Polizei am Donnerstag, 23 November. Der Mann sei Opfer bei einer Auseinandersetzung ganz in der Nähe in der Hohlengrabengasse geworden.

Streit-Beteiligter meldet sich selbst bei der Polizei

Bei einem weiteren Notruf habe ein 48 Jahre alter Mann die Auseinandersetzung in der Hohlengrabenstraße gemeldet.

„Nach derzeitigen Ermittlungen gerieten die beiden Männer aus bislang nicht bekannten Gründen zuvor in Streit“, schreibt die Polizei.

Im weiteren Verlauf sei es aus ebenfalls bislang nicht bekannter Art und Weise zu den schweren Verletzungen des 47-Jährigen gekommen. Das Polizeirevier Rottweil habe die Ermittlungen zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen der Auseinandersetzung, sich zu melden.