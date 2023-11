Plötzlich rastet ein Mann in einem Lebensmitteldiscounter in Bad Dürrheim aus. Die Polizei schildert den Vorfall folgendermaßen: Zunächst habe sich der 25-Jährige in dem Geschäft auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße nur beschwert. Offenbar hatte er bei seinem Einkauf am Donnerstagabend Probleme mit einer Guthabenkarte.

Mitarbeiterin kriegt es ab

Als eine Angestellte ihm nicht bei der Lösung helfen konnte, flippte er aus und warf mehrere Guthabenkarten im Laden herum. Der Aufforderung der Angestellten, das Geschäft zu verlassen, sei er nicht nachgekommen.

Auch die hinzugezogene Polizei habe den Unkooperativen erst nach mehrmaligem Zureden dazu bewegen können, den Markt zu verlassen, heißt es. Er bekam Hausverbot.