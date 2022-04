von Moni Marcel

Ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Tuttlingen wurde am Mittwoch vom Rottweiler Landgericht zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Er hat im August vergangenen Jahres seine Mutter im Drogenrausch fast umgebracht. Darum lautet das Urteil auf versuchten Totschlag. Die Strafe wird er in einem psychiatrischen Krankenhaus absitzen müssen, wo er bereits untergebracht ist. Die Kammer schätzt den Angeklagten wegen seines psychischen Zustands als für die Allgemeinheit gefährlich ein.

Rottweil Versuchter Totschlag: Mann soll Mutter beinahe erwürgt haben Das könnte Sie auch interessieren

Ein Prozess mit Hindernissen, pandemiebedingt: Mehrere Prozesstage fielen kurzfristig aus und wurden gar nicht erst abgesagt, die Urteilsverkündung ganz kurzfristig angesetzt und eine Stunde vorher bekannt gemacht. Laut Gericht waren wohl die vielen Krankheitsfälle der Grund für diese Vorgehensweise.

Zuvor Streit mit Polizei

Dem Angriff auf die Mutter in der Nacht auf den 24. August 2021 gingen zwei Auseinandersetzungen auf Supermarkt-Parkplätzen voraus. Der Mann war nach eigenen Angaben schon lange drogenabhängig, bekam aber zeitweise eine Ersatzdroge. In dieser Zeit war dies offenbar nicht der Fall. Stattdessen trank er viel Wodka, den er zusammen mit Eiweißdrinks zu sich nahm.

Weil er hier unter anderem randalierte, hatte das Personal die Polizei geholt. Auch ihr gegenüber wurden der Mann ausfällig, warf mit Beleidigungen um sich. Am 23. August eskalierte die Situation, der Angeklagte sagte vor Gericht, er habe eine Pille von einem Bekannten bekommen und anschließend einen Filmriss gehabt.

Mutter in Panik

An das, was in der Wohnung der Mutter, bei der er Unterschlupf gefunden hatte, nachdem er wegen eines Morddelikts aus dem Gefängnis entlassen worden war, passierte, erinnert er sich nach eigenen Angaben nicht, seine Mutter umso besser. „Ich hatte Angst vor ihm“, betont die Rentnerin.

„Er war sehr betrunken, als er heimkam“, habe sich am Treppengeländer festgehalten, eine Weinflasche in der Hand. Dann habe er in der Küche etwas gegessen, „ich hab ihn gewarnt, dass ihm dann schlecht wird.“ Nach der Frage, warum er so viel getrunken habe, kam es zum Streit. Er habe seine Mutter fünfmal gegen die Wand geschlagen, sie versuchte, ins Schlafzimmer zu flüchten, um die Polizei zu alamireen. Doch ihr Sohn hatte den Fuß in die Tür gestellt.

„Heute muss ich sterben“ Die Gedanken der Mutter bei dem Angriff

„Ich konnte ihn kurz beißen, als der die Hand an meine Gurgel drückte“, erzählt sie. Der 49-Jährige habe sie immer wieder geschlagen, „ich hab nur gedacht: Heute muss ich sterben. Ich hab nicht mal Angst gespürt.“ Die Frau erlitt einen Schädelbasisbruch, das Schlüsselbein und mehrere Rippen brachen ebenfalls, sie hat heute noch Schmerzen, eine Titanplatte im Körper und sieht nicht mehr richtig.

Mit ihrem Sohn möchte sie nichts mehr zu tun haben: „Die Krankheit ist unheilbar, sobald er wieder auf freiem Fuß ist, macht er das gleich wieder.“ Jahrzehntelanger Alkohol- und Drogenmissbrauch, hinzukommt eine bipolare Störung sowie eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. In einer psychiatrischen Einrichtung wird man sich nun um ihn kümmern.

Mutter kann die Bilder nicht vergessen

Auch seine Mutter wird noch lange Ärzte brauchen: Ihr wurde nach dem Angriff die Gallenblase entfernt, sie kann ihren Arm nicht mehr heben, „ich werde schnell müde, habe oft Kopfschmerzen.“ Und: „Mir gehen die Bilder immer wieder durch den Kopf.“ Daher braucht sie Beruhigungsmittel und Antidepressiva. Auf den Vorschlag des Richters, sich einer Psychotherapie zu unterziehen, meinte die Frau: „Nein. Meinen Sie, das kann man aus meinen Kopf herausschneiden?“

Die Kammer folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft, Verteidiger Wolfgang Burkhardt hatte auf fünf Jahre plädiert. Sie folgte auch der Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen Charalabos Salabasidis, der wegen der Persönlichkeitsstörung zum Tatzeitpunkt eine verminderte Schuldfähigkeit sah.