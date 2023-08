In einem Linienbus in Bad Dürrheim ist es bereits am Montag zur Belästigung einer Jugendlichen gekommen.

Mädchen kann Bus verlassen

Das Mädchen saß, wie die Polizei am Freitag mitteilt, gegen 14 Uhr in einem Bus der Linie 610, als am Busbahnhof Bad Dürrheim ein unbekannter Mann zustieg und sich neben sie setzte. Er versuchte, mit der jungen Frau ins Gespräch zu kommen und berührte sie dabei unsittlich. Zwei Stationen weiter, am Adlerplatz, konnte sie den Bus verlassen, während der Mann sitzen blieb und in Richtung Villingen weiterfuhr.

Beschreibung des Mannes

Er konnte wie folgt beschrieben werden: Zwischen 50 und 60 Jahre alt, Brillenträger, untersetzte Figur, kurze und wellige grau-schwarze Haare.

Er trug einen leichten Schnauzbart, hatte einen gebräunten Teint und sprach mit ausländischem Akzent. Hinweise zu dieser Person erbittet die Kriminalpolizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 6010.