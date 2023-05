Bad Dürrheim vor 3 Stunden

Mamma Mia, wie kam der Gammel-Spargel bloß in die Pizzeria-Küche?

Der gleichnamige Pizza-Lieferservice in Bad Dürrheim hat einigen Ärger mit den Lebensmittelkontrolleuren. Der Betreiber erklärt, warum es an besagtem Vormittag in der Küche nicht so sauber war wie eigentlich nötig.