Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Coro Gospel de Cuba, VS-Villingen

Deborah Woodson kommt mit ihrem Kuba-Projekt nach Villingen. | Bild: Gospelbüro Köln GbR

Den Sound der Karibik gibt es im Franziskaner Konzerthaus in VS-Villingen zu hören. Coro Gospel de Cuba und Deborah Woodson verpacken überfließende Lebensfreude in Salsa-Rhythmen und Gospelgesang. Die Sängerin tritt gemeinsam mit den fünf Stimmen der Gruppe und drei Musikern auf.

Das Konzert beginnt am Freitag, 22. September, um 20 Uhr. Vorverkauf unter www.culago.com.

Puppen-und-Märchen-Festival, Königsfeld

Puppen und Märchen gibt es in Königsfeld zu erleben. Da ist auch Jacques Mehlsack nicht weit. | Bild: Olaf Jungmann

Ein Wochenende für die ganze Familie bietet die Gemeinde Mönchweiler. Am 16. und 17. September findet das Puppen-und-Märchen-Festival statt, ebenso der traditionelle Kunsthandwerkermarkt. Außerdem ist Verkaufsoffener Sonntag mit Freizeitbörse der Vereine.

Donaueschingen Steckenpferde, Schweiß und Sieg: Das verrückteste Poloturnier des Jahres! Das könnte Sie auch interessieren

Über zwei märchenhafte Tage hinweg werden Geschichten erzählt und kleine und große Augen zum Leuchten gebracht. Neu sind die Märchenwanderungen im Eichhörnchenwald. Der Kunsthandwerkermarkt läuft an beiden tagen von 11 bis 18 Uhr. Das Festival ist jeweils von 12 bis 18 Uhr, am Samstag gibt es ab 19 Uhr einen Märchenabend. Am Sonntag öffnen die Geschäfte und die Freizeitbörse von 12 bis 17 Uhr.

Musiknacht, Donaueschingen

Eine Rockabilly-Party veranstalten The Pinstripes im Café Hengstler. | Bild: The Pinstripes

Sieben Bands treten in Donaueschingen auf – quer über die Stadt verteilt. Die Disco-Showband Hot Stuff spielt Hits der 70er- und 80er-Jahre ab 18 Uhr auf dem Alten Festhallenplatz. Ab 20.30 Uhr starten dann die Konzerte in den Lokalen: The Pinstripes (Café Hengstler), Crema Latina (Centrale Bar & Lounge), Ladwig‘s Dixieland Kapelle (Eiscafé Vivaldi), Blue Deal & The mighty Joes (Fürstenberg Bräustüble), In search of a rose (Irish Pub Blarney), Dicke Fische (Schützen Donaueschingen), Diego‘s Canela (Veysi‘s Taparia im Quellhöfle).

Tickets für die Musiknacht am Samstag, 16. September, gibt es in allen beteiligten Lokalen, in der Tourist Information Donaueschingen (jeweils ohne Vorverkaufs-Gebühren) sowie online unter www.reservix.de (zuzüglich Gebühren).

Sole-Tag, Bad Dürrheim

Wie wird eigentlich Salz gewonnen? Die Sieder der Narrenzunft zeigen es. | Bild: Selina Patzak

Beim Aktionstag in Bad Dürrheim dreht sich alles um die Geschichte der Salz-Gewinnung. Von 12 bis 17 Uhr zeigt die Narrenzunft Bad Dürrheim im Hindenburgpark das Salzsieden. Der Geschichts- und Heimatverein bietet Führungen rund um die ehemalige Saline an. Im Heimatmuseum gibt es von 14 bis 17 Uhr Informationen zur Geschichte der Sole und der Stadt.

Blumberg Wie Dietmar Schweigler die Motorrad-Raser am Randenaufstieg stoppen will Das könnte Sie auch interessieren

Einzelhandel und Gastronomie präsentieren eine Bildersammlung zum Thema Sole. Zu sehen ist die Ausstellung entlang des verkehrsberuhigten Bereichs in der Innenstadt. Zudem gibt es im Hindenburgpark noch eine passende Bewirtung mit Solewurst und Solelimonade.

Bobbycar-Rennen, Mönchweiler

Formel 1 war gestern, in Mönchweiler finden die rasantesten Rennen jetzt auf Bobbycars statt. | Bild: Christophe Gateau

Die Gemeinde Mönchweiler lädt zum Beginn des neuen Schuljahrs zu einem Bobby-Car-Rennen für verschiedene Altersklassen ein. Die Rennen finden am Samstag, 16. September, im Bürgerpark statt.

Freies Training ist von 11.15 bis 12 Uhr, gestartet wird dann um 12 Uhr. Die Strecke verläuft vom Bürgerpark bis zur evangelischen Kirche.

Vorverkaufs-Ticker