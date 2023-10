Der SPD-Kreisverband Schwarzwald-Baar hat sich zu zwei Delegiertenkonferenzen in Villingen-Schwenningen getroffen. Die Veranstaltungen seien von großer Bedeutung gewesen, da sie sowohl die Auswahl der Delegierten für die Bestimmung der Europawahlkandidaten als auch eine umfassende Kreisdelegiertenkonferenz umfassten, schreibt der Kreisverband in einer Pressemitteilung. Bei der Kreiseuropakonferenz wurde entschieden, wer an der Landesvertreterversammlung teilnehmen soll, bei der die Europakandidaten der SPD Baden-Württemberg nominiert werden. Bei dieser Wahl wurden Derya Türk-Nachbaur und Ansgar Eichler als Delegierte gewählt; Nadine Wittner und Oliver Freischlader sind Ersatzdelegierte. Im Anschluss an diese Auswahlprozedur folgte eine laut Mitteilung „äußerst interessante Kreisdelegiertenkonferenz.“ Nach den Geschäfts- und Kassenberichten, die von einer positiven Stimmung und einer „hohen Ambitionsbereitschaft für die Zukunft“ geprägt gewesen seien, berichteten Oliver Freischlader, Mitglied des Kreistags, und Christiano Milazzo von den Jusos über ihre Aktivitäten. Die Arbeit der Jusos erhielt viel Lob. Jana Sonntag wurde als neue Vertreterin der Jusos im Kreisvorstand bestätigt.

In Bezug auf die Arbeit der Ampelregierung zog Derya Türk-Nachbaur eine Zwischenbilanz, die intensive Diskussionen auslöste. Es zeichnete sich ein gemischt-positives Bild ab, wobei zahlreiche Projekte und Ergebnisse – wie das Deutschlandticket, das Bürgergeld, die Erhöhungen beim Mindestlohn und den Renten sowie der Energiebonus – auf breite Zustimmung stießen. Kritisch wurden die Kommunikation der Bundesregierung und die Sparzwänge betrachtet, denen sich diese gebeugt habe. Die Versammlung betonte die Notwendigkeit von Investitionen in die Zukunft. Darüber hinaus wurden Anträge zur Außen- und Ukraine-Politik kontrovers diskutiert und behandelt. Es wurde deutlich, dass der Kreisverband sich mit großer Mehrheit hinter die Ukraine stellt und sich intensiv mit den neuen außenpolitischen Leitlinien der SPD auseinandersetzen wird.