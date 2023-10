Beim CDU-Kreisparteitag in Fischbach war eine deutliche Aufbruchsstimmung zu spüren. Der neue Generalsekretär der Bundespartei, Carsten Linnemann, der als Gastredner eingeladen war, hielt eine inhaltvolle Rede, wie die Christdemokraten Deutschland wieder auf Kurs bringen wollen, wenn sie bei den Bundestagswahlen 2025 Regierungspartei würden.

Der westfälisch-zurückhaltende Eindruck des Politikers verflog schnell, als Carsten Linnemann zu seiner Rede ansetzte. Temperamentvoll und energiegeladen hielt er am Tag vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen auf seiner Schwarzwaldstippvisite eine Aufbruchrede. Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 habe die Partei zunächst ihre Identitätskrise überwinden und sich auf ihre Grundsätze besinnen müssen. Etwa die Berücksichtigung der Individualität jedes Einzelnen. Sowie die Einsicht, dass politische Entscheidungen „nicht der Weisheit allerletzter Schluss, sondern nur das vorletzte Wort sein können“. Konkret bezeichnete er eine Fokussierung der aktuellen Regierung auf ausschließliche Elektromobilität und Wärmepumpen als Energieträger als „völligen Quatsch.“

Als hochgradig gefährlich bezeichnete der Gastredner die Entwicklung, dass Leistung nicht mehr ausreichend honoriert und wertgeschätzt werde. „Es gibt Menschen in Deutschland, die glauben, dass Leistung und Wohlstand ohne Anstrengung möglich ist.“ Man dürfe nicht außer Acht lassen, dass Sozialleistungen von denen erbracht werden, die hart dafür arbeiten.

Linnemann kritisierte das Steuersystem. Es könne nicht sein, dass drei Millionen Beschäftigte neben ihrem Haupt- noch einen Minijob ausüben. „Diese Menschen sollten ihre Zusatzarbeit besser in ihrem Hauptjob leisten. Die hier generierten Überstunden sollten steuerfrei sein.“

Um ein Parteiprogramm, wie es die CDU bis Jahresende schnüren möchte, durchsetzen zu können, brauche es Politiker mit der Fähigkeit, sich durchzusetzen, auch wenn der Wind von vorne komme. Linnemann attestierte dem Wahlkreisabgeordneten Thorsten Frei diese Fähigkeit „wie kaum einer anderen Person“.

Zuvor hat der alte und von den rund 120 Anwesenden einstimmig wiedergewählte Kreisvorsitzende Thorsten Frei mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen im nächsten Jahr deutlich gemacht, dass Deutschland anspruchsvolle Zeiten vor sich hat. „Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni geht es um die Wurst“, sagte er. Die CDU müsse wieder dafür stehen, glaubwürdige Politik zu machen. Deshalb sei es enorm wichtig, „gute Persönlichkeiten und tolle Menschen zu haben, die sich einbringen“. Er rief die Ortsverbände auf, geeignete Kandidaten für die kommunale Ebene zu finden. „Die Menschen sind am interessantesten für uns, die ohnehin schon viel zu tun haben“, gab er mit auf den Weg.

Guido Wolf, ehemaliger Landtagsfraktionsvorsitzender und früherer Justizminister, zeigte in seinem Grußwort, dass er nichts von seinem politischen Biss verloren hat, auch wenn es um den einstigen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2016 ruhig geworden ist.

Wolf warnte ebenfalls vor schlechter Stimmung in Deutschland, wenn Leistung nicht mehr honoriert würde, und machte in Sachen Zuwanderungspolitik ebenfalls deutlich: „Wer nicht in der Lage ist, sich an unsere Regeln zu halten, muss unser Land schnurstracks verlassen.“