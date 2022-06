Er ist erst seit einigen Wochen im Dienst und viele junge Familien fragen sich, wie der neue Chefarzt der Geburtenstation im Schwarzwald-Baar-Klinikum denkt und handelt.

Die Frage ist deshalb für viele besonders relevant, weil es für werdende Mütter und Väter eine oft schwere Entscheidung ist, den individuell besten Ort für die Geburt des eigenen Kindes zu finden – der Start ins Leben soll bestmöglichst behütet und versorgt gelingen.

Für Abonnenten des SÜDKURIER öffnet Chefarzt Christoph Domschke nun seine Abteilung und ist auch bereit, bei dem Rundgang durch die weitläufigen Räumlichkeiten Fragen zu beantworten. Zehn Personen können an dieser besonderen Führung teilnehmen. Mehr sind aufgrund der immer noch geltenden Corona-Auflagen nicht möglich.

Karten für den Rundgang gewinnen So werden Sie Abonnent Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung abonniert haben oder ein Digitalabo auf suedkurier.de haben. Das SÜDKURIER Web & App Flex-Abonnement ist die ersten 30 Tage gratis, anschließend kostet es 9,99 Euro pro Monat: abonnieren.suedkurier.de So nehmen Sie an der Verlosung teil Wenn Sie ein Zeitungs-Abo haben, müssen Sie sich online lediglich anmelden. Auf der Gewinnspielseite melden Sie sich mit den SÜDKURIER-Zugangsdaten an und füllen dann das Formular unter www.meinSK.de/ geburtenstation2022 aus. Teilnahmeschluss der Verlosung ist am Montag, 4. Juli, 12 Uhr. Viel Glück!

Christoph Domschke ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie sowie Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Seit April ist er am Klinikum leitend tätig. Zuletzt war er leitender Oberarzt der Klinik für Allgemeine Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum in Heidelberg. Der 40-jährige Münsteraner ist verheirateter Vater von drei Kindern.

Bei der Führung mit dabei ist außerdem als Ansprechpartnerin für die SÜDKURIER-Leser die leitende Hebamme des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Melanie Kramer. Damit nicht genug: Katrin Kraft erfüllt in der Frauenklinik des Schwarzwald-Baar-Klinikums die Position der Pflegerischen Klinikleitung. Auch ihr können die Leser beim Rundgang ihre Fragen stellen.

Was Schwangere über das Klinikum wissen müssen