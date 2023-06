Die Südland-Köche Schwarzwald-Baar-Heuberg servieren am Dienstag, 20. Juni, wieder Köstlichkeiten bei einem Feinschmeckerabend in VS-Villingen. Bis zu 300 Gäste können für 68 Euro pro Person dabei sein – allerdings nicht mehr wie früher in der Neuen Tonhalle, sondern nun in den Räumen von Küchen Hölzle. Die Köche bereiten die Gerichte zum Teil live vor den Augen der Gäste zu.

Die Speisekarte umfasst neben Vorspeisen und Desserts vielfältige Fisch-, Fleisch- und Pastagerichte. Der Feinschmeckerabend solle die Leistungsfähigkeit der heimischen Gastronomie präsentieren und den Wirtschaftsstandort stärken, heißt es in der Vorschau der Veranstalter. Sitzgelegenheiten wird es übrigens nur wenige geben: Die Gäste sollen bei diesem „Walking Dinner“ von einem Koch zum anderen wandern.

Die Südland-Köche verstehen sich laut Vorschau als „eine lose Gilde“, die sich ihrem traditionellen Handwerk verpflichtet sehe. Zu den zehn Köchen beim Event in VS-Villingen gehört auch Jason Grom vom Restaurant „Die Burg“ in Donaueschingen-Aasen, der jüngst mit einem Michelinstern ausgezeichnet wurde. Ferner sind dabei: Frederik Bücheler (Gasthof Adler Messkirch-Menningen), Marco Garofalo (bis jüngst: Gasthaus Löwen, VS-Villingen), Tobias Maier (Restaurant Johanniterstube Rottweil), Alexander Krewenka (Tschortsches Room Rottweil-Neufra), Pasquale Caputo (Ristorante da Pasquale, Villingen-Schwenningen), Michael Preis (Flair Hotel Grüner Baum Donaueschingen), Thomas Reutlinger (Gasthof Adler Tennenbronn), Robin Bär (Baers Place, Tuttlingen), Jason Grom (Die Burg, Donaueschingen-Aasen), Rolf Fleig (Gasthaus Staude, Triberg-Gremmelsbach).

Tickets für das Walking Dinner am 20. Juni ab 18.30 Uhr bei Küchen Hölzle zum Preis von 68 Euro sind erhältlich bei den Köchen oder unter Telefon 0172/7421533. Bereits für 2020 gekaufte Eintrittskarten sind gültig, müssen aber vorab in aktuelle Tickets umgetauscht werden