Wenn der Sommer langsam ausklingt, beginnt für viele Schulabgänger der Schritt ins Berufsleben. Zum 1. September steht in einigen Betrieben im Schwarzwald und auf der Baar der Ausbildungsstart an.

Doch statt Bilder mit freudig strahlenden Neuanfängern zu machen, werden zahlreiche Arbeitgeber auch nach diesem Stichtag noch weiter um Auszubildenden werben müssen. Denn auch dieses Jahr ist die Lage wieder branchenübergreifend angespannt.

Die Lage in Land und Kreis

Etwas mehr Bewerber als im Vorjahr gebe es landesweit, teilt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg (WM) mit. Und dennoch: „Das Angebot ist weiterhin hoch und übersteigt die Bewerberzahl bei Weitem.“

Im Schwarzwald-Baar-Kreis etwa waren Ende Juli noch 742 von insgesamt 1658 für 2023 neu gemeldeten Ausbildungsstellen unbesetzt.

Ein Trend, der sich im Laufe der Zeit intensiviert hat. „Die Zahl der offenen Lehrstellen zum Ausbildungsbeginn ist kontinuierlich gestiegen“, konstatiert Miriam Kammerer, Bereichsleiterin Bildung und Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg.

„Aus allen Branchen kommen die Rufe nach mehr Auszubildenden.“ – Miriam Kammerer, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Prüfung bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. | Bild: IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg

In allen Berufen wird noch gesucht

Bei diesen Zahlen beschränkt sich der Mangel längst nicht mehr nur auf bestimmte Berufe. „Aus allen Branchen kommen die Rufe nach mehr Auszubildenden“, so Kammerer weiter. Besonders Gastronomie und Hotellerie seien betroffen. Sie rechnet damit, dass viele Betriebe auch weit nach dem 1. September noch Bewerbungen akzeptieren.

Die Handwerkskammer Konstanz freut sich zwar über zehn Prozent mehr ausgestellte Ausbildungsverträge im Vergleich zum Vorjahr. „Allerdings ist auch der Bedarf besonders groß, da es für die Betriebe gerade mit Blick auf die Energiewende viel zu tun gibt“, stellt Pressesprecherin Petra Schlitt-Kuhnt fest. Vor allem Bauberufe oder Nahrungsmittelgewerke suchen „händeringend“ nach Lehrlingen.

Weniger Schulabgänger rücken nach

Auch bei einem großen Unternehmen wie ebm-Papst in St. Georgen sind Mitte August noch elf für 2023 ausgeschriebene Ausbildungs- und Studienplätze unbesetzt. Vor allem die technischen Berufe seien laut Personalleiter Thomas Ott schwer zu besetzen.

Der Hauptgrund dafür liege im demografischen Wandel. Während besonders geburtenstarke Jahrgänge der „Baby-Boomer-Generation“ nun nach und nach in Rente gehen, kommen geburtenschwache Jahrgänge derzeit auf den Arbeitsmarkt.

Zahlen zum demografischen Wandel Die letzten Jahrgänge der „Baby-Boomer“ lagen in Baden-Württemberg zwischen 1960 und 1964 laut Statistischem Landesamt nie unter 145.353 Neugeburten (1960). Der Jahrgang 2005, der dieses Jahr volljährig wird, sah nur 94.279 Neugeborene. Zwischen 2002 und 2014 knackte kein Jahrgang die Marke von 100.000 Geburten.

Auch Erfolge zu vermelden

Doch es gibt auch noch Ausnahmen: Tenneco aus Blumberg startet mit zehn neuen Auszubildenden und konnte damit alle Plätze besetzen. Trotz leicht rückläufiger Bewerberzahlen sei das ohne Probleme verlaufen, wie Personalleiter Marc Gröger betont.

Gröger weiß um die Besonderheit in der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Der größte Arbeitgeber Blumbergs sei in einer vergleichsweise komfortablen Situation: „Wir haben den Standortvorteil, dass wir sehr viele Mitarbeiter aus dem Ort selbst haben und viele, deren Kinder sich bei uns bewerben.“

Kleine Betriebe bangen um wichtige Säule

Viele andere bekommen jedoch deutlich zu spüren, dass der Bedarf an Auszubildenden den Nachschub an Schulabgängern mittlerweile deutlich übersteigt. Das kann vor allem für kleine Handwerksbetriebe zum Problem werden.

Kessler Heiztechnik aus Donaueschingen hat jedes Jahr eine neue Lehrstelle ausgeschrieben. Drei bis vier der 13 Angestellten, so Geschäftsführer Jürgen Kessler, seien Lehrlinge. Diese bilden also eine wichtige Säule des Heizungsbauers.

Für Heizungsbauer wie Jürgen Kessler gibt es durch die Energiewende volle Auftragsbücher. Er bräuchte demnächst eher mehr Auszubildende, um den Betrieb vollumfänglich stemmen zu können. Stattdessen bereitet ihm die Suche nach einem Neuanfänger pro Jahr bereits Kopfschmerzen. | Bild: Daniel Vedder

Auch für 2023 steht ein Neuankömmling auf dem Plan. Doch die Bewerberzahl schrumpft. „Wir hatten in den letzten Jahren Glück. Es sind nicht mehr viele Bewerber“, so Jürgen Kessler.

An Arbeit mangelt es im Zuge der Energiewende nicht. Kessler kann sich vorstellen, dass er in naher Zukunft gar zwei neue Auszubildende im Jahr gebrauchen könnte. Ein schwieriges Unterfangen, fürchtet der Diplom-Ingenieur.

Auch für größere Unternehmen wie ebm-Papst rechnet Thomas Ott damit, dass sich diese Entwicklung immer stärker auf den Betrieb auswirken wird. Er fürchtet, der Fachkräftemangel werde sich zunächst weiter intensivieren.

Mehr Berufsorientierung für Schüler nötig

Jedoch sehen die Experten auch ein Image-Problem der Ausbildung. „Viele Jugendliche haben keine gute Vorstellung von den Inhalten der einzelnen Handwerksberufe“, klagt Schlitt-Kuhnt von der Handwerkskammer.

Dem solle laut IHK bereits in den Schulen entgegen gewirkt werden. „Gerade an Gymnasien muss mehr berufsorientiert gemacht werden“, so IHK-Fachfrau Kammerer.

Auch Heizungsbauer Kessler sieht dort einen wichtigen Ansatzpunkt. „Ein Auszubildender hat mir erzählt, dass er in der Schule von einer Lehrerin gefragt wurde, wieso er eine Ausbildung machen wolle, er könne doch viel mehr.“

Auch ein Weg, um um künftige Azubis zu werben: Auf der Berufemesse Jobs for Future Messe in Villingen-Schwenningen im März 2023 versuchen Auszubildende von ebm-Papst neue Leute für die Firma zu begeistern. Luis Brochowski aus Rottweil (rechts) baut mit Hilfe von Mechatronikerin-Auszubildender Lena Smuß einen Lüfter zusammen. Links Azubi Linus Broghammer. | Bild: Sprich, Roland

Einen Lösungsansatz sieht Thomas Ott etwa darin, Schülern mehr Zeit für Praktika einzuräumen. Sie sollen auch außerhalb der Ferien eingehende Einblicke in die Berufswelt gewinnen können, sich so eher für Ausbildungsberufe begeistern.

Aber auch in den Klassenzimmern selbst wünscht sich Gröger von Tenneco eine größere Präsenz des Themas. „In welcher Form auch immer, die Auseinandersetzung mit dem wahren Berufsleben in verschiedenen Fächern würde Sinn machen.“

Arbeitgeber müssen mehr bieten

Die neu geordneten Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt fordern aber auch die Arbeitgeber zum Handeln. Betriebe buhlen zunehmend um Lehrlinge und nicht umgekehrt junge Menschen um die Stellen.

Selbst ein Unternehmen wie Tenneco sei hier laut Gröger eingeschränkt, könne in Ausbildungsberufen zum Beispiel nicht das viel gefragte Homeoffice anbieten. Daher will das Ventilwerk mit Investitionen am Arbeitsplatz – wie eine große Ausbildungswerkstatt – beim Nachwuchs punkten.

Für kleine Handwerksbetriebe ist das nicht so einfach zu stemmen. „In der Industrie ist es leichter, junge Leute mit Vorteilen zu locken“, stellt Kessler fest.

Dennoch versucht es auch der Heizungsbauer. Er investiert in mehr Firmenfahrzeuge für die Angestellten und möchte den individuellen Urlaubswünschen immer stärker gerecht werden, um im September 2024 dann vielleicht auch eine Auszubildende für sich gewinnen zu können.