Unter bisher ungeklärten Umständen ist am Sonntag, 17. September, ein Fahrradfahrer im Schönenbergweg in Lenzkirch ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die Leiche des 61-Jährigen sei gegen 18.15 Uhr in der Nähe eines Kindergartens im Grünstreifen neben der Fahrbahn aufgefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei es unklar, ob der Mann einen Verkehrsunfall hatte oder aus dem Stand zur Seite kippte. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen laut Polizei derzeit nicht vor.

Verkehrspolizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Nummer 0761 8823100 mögliche Zeugen.