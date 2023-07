Endlich haben die Sommerferien auch in Baden-Württemberg begonnen – allerdings bei kühlen Temperaturen, die eher nicht ins Freibad locken. Da bietet es sich an, mit einem Ferienjob etwas Geld für die Freizeitgestaltung zu verdienen.

Küche, Kasse, Lager

Noch sind die Kurzzeitstellen nicht überall vergeben. Einen einfachen Einstieg bieten etwa Fast-Food-Ketten und Supermärkte. Einsatzort ist, wo gerade Bedarf ist: Küche, Kasse, Theke, Lager.

Für Last-Minute-Suchende, die andere Einsatzfelder suchen, haben wir ein paar Job-Optionen in der Region zusammengestellt:

Wer auf die Schnelle sucht und noch über keinen attraktiven Aushang gestolpert ist, kann es beispielsweise über die Jobbörse der Agentur für Arbeit oder das Stellenanzeigen-Portal Jobs im Südwesten versuchen.

Post und Zeitungen zustellen

Bei Tochterfirmen des SÜDKURIER Medienhauses werden Paket- und Brief-Zusteller sowie Prospektausträger gesucht. Wer bereit ist, früh aufzustehen, und mindestens 18 Jahre alt ist, kann bei Direkt-Kurier Zustell GmbH (DKZ) als Zusteller arbeiten. Montag bis Samstag bis 6 Uhr können morgens in einem Bezirk in Wohnortnähe Post und Zeitungen zugestellt werden.

Lagerarbeit ist eine von vielen Möglichkeiten für Schüler über die Sommerferien etwas Geld zu verdienen (Symbolbild). | Bild: Grieshaber Logistics Group

Für jüngere Schüler bietet das Austragen von Prospekten über die PSG Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH bereits ab 13 Jahren eine Verdienstmöglichkeit.

Erste Berufserfahrungen in der Industrie

Oder man schaut sich bei heimischen Industriebetrieben um. IMS Gear zum Beispiel bietet am Standort in Donaueschingen noch vereinzelte Ferienjob-Möglichkeiten in der Produktion an. Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein und bereit sein zur Schichtarbeit, dafür lockt mindestens der Mindestlohn.

Bei Alpro Medical in St. Georgen werden Ferienjobs ab 16 Jahren angeboten. Tätigkeitsfelder im Medizin-Unternehmen liegen im Bereich Infektionskontrolle und Desinfektion, die Unterstützung bei der Produktion sowie beim Abfüllen von Flaschen und Kanistern. Wer mindestens zwei Wochen investieren kann, dem bietet der Betrieb auch in anderen Ferien die Möglichkeit auf Einblicke.

Wenig Grundvoraussetzungen

Wer sich bewerben möchte, muss üblicherweise ein Anschreiben mit dem gewünschten Einsatzzeitraum, einen tabellarischen Lebenslauf sowie ein aktuelles Zeugnis beziehungsweise eine Notenübersicht einreichen.

Wer sich früher meldet, hat mehr Alternativen

Große Betriebe wie Continental und Leuchtenfabrikant Waldmann in Villingen-Schwenningen, Kunststoff Christel in Bad Dürrheim, das Technologie-Unternehmen Schmidt in St. Georgen oder die Sick AG in Donaueschingen schreiben für gewöhnlich Aushilfsstellen für die Ferienzeit aus.

Diese sind dieses Jahr jedoch entweder bereits voll oder werden aufgrund mangelnden Bedarfs nicht angeboten, wie die Unternehmen im Gespräch mit dem SÜDKURIER mitteilten.

Ebenso sieht die Lage im Schwarzwald-Baar-Klinikum aus, wo jedes Jahr Ferienjobs in den Bereichen Küche sowohl in Villingen-Schwenningen als auch Donaueschingen, im internen Transportdienst sowie im Zentrallager ausgeschrieben sind. „Bei uns sind für dieses Jahr aber bereits alle Ferienstellen besetzt“, teilt Sandra Adams, Pressesprecherin des Klinikums mit.