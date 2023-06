In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Am Samstag, 1. Juli, feiert die Doppelstadt bei der Langen Schwenninger Kulturnacht eine große Party. Doch welche Höhepunkte erwarten mich dort eigentlich, was für Leckereien gibt es, wer macht alles mit und wie komme ich eigentlich dorthin?

Im vergangenen Jahr stieg die Kulturnacht nur wenige Wochen nach dem Ende der Corona-Verordnung, ein wenig wurde daher noch mit angezogener Handbremse gefeiert, so Kulturamtsleiter Lutz Schwarz. Einige Vereine und Gruppen waren mit der Probenarbeit noch nicht so weit, um auftreten zu können, die Besucher teilweise noch sehr vorsichtig. Dieses Jahr jedoch gibt es von Zurückhaltung keine Spur.

Wo stehen die Bühnen?

Es wird wieder vier große Bühnen in Schwenningen geben. Sie stehen auf dem Muslenplatz, am Marktplatz, im Mauthepark sowie auf dem Hockenplatz.

Wann geht es los und wie lange darf gefeiert werden?

Um 18 Uhr erklingen die Glocken der Schwenninger Stadtkirche. OB Jürgen Roth eröffnet dann die Kulturnacht um 18.10 Uhr. Danach geht es auf den Bühnen und in den Straßen los, überall darf nun ausgelassen gefeiert werden.

Auf der Muslenplatz- sowie der Marktplatz-Bühne gibt es Programm bis 0 Uhr. Im Mauthepark ist bis 0.30 Uhr etwas geboten, auf dem Hockenplatz bis um 1 Uhr. Das große Musikfeuerwerk wird um 0 Uhr auf dem Dach der Stadtbibliothek gezündet. Außenbewirtschaftung bei Gaststätten oder Vereinen gibt es bis 2 Uhr morgens.

Was sind die Höhepunkte?

Die Band Diva spielt ab 18.30 Uhr auf dem Muslenplatz. Die Musiker kommen diesmal mit neuer Sängerin: Debora Vater ist aus der The Voice-Staffel des Jahres 2022 bekannt. Für ganz neue Töne wird an dem Abend die A-Capella-Band Anders sorgen: Die fünf Freiburger stehen ab 21.30 Uhr im Mauthepark mit Musik und Comedy auf der Bühne. Die Queens of Soul heizen ab 22.30 Uhr mit ihrer Musikshow auf dem Muslenplatz ein. Außergewöhnlich ist auch der von fünf Rap-Künstlern um 20.30 Uhr auf dem Hockenplatz.

Die Band Diva tritt mit ihrer neuen Sängerin Debora Vater auf. Sie ist bekannt aus der 2022er-Staffel der TV-Sendung „The Voice“. | Bild: Sebastian Klingk PHOTOGRAPHY

Was ist in den Straßen los?

Unter anderem wird dort Uwe Spille als clownesker Straßenkehrer die Humorlosigkeit beiseite fegen. Die Samba-Band der Musikakademie VS zieht mit mitreißenden Rhythmen durch die Straßen. Zwei Guggenmusiken sind unterwegs, auch Straßenmaler zeigen ihre Künste.

Was gibt es für die kleinen Besucher?

Im Mauthepark ist ab 18.30 Uhr auf der Kinderbühne mit Pfiffikus, Kasperle und Bello, dem Räuberschreck, so einiges los. Es gibt ein Mitmachprogramm – unter anderem bieten die DLRG Schwenningen und die Georg-Müller-Schulen Spiele, Spaß und Basteleien. Der Kinder- und Jugendzirkus tritt ab 18 Uhr auf dem Hockenplatz auf. Vor der Stadtbibliothek gibt es eine Hüpfburg, drinnen finden mehrere Lesungen für Kinder statt.

Die Queens of Soul wollen bei der Langen Kulturnacht das Publikum mitreißen. | Bild: Thomas Rauch

Wie lecker wird die Kulturnacht?

„Sehr bunt und lecker“, betont Kulturamtsleiter Schwarz. Neben Spezialitäten aus dem Schwarzwald bieten die einzelnen Gruppen, Lokale und Vereine Leckereien aus aller Welt an – etwa aus Kamerun, Afrika, der Ukraine, Griechenland, Kroatien und der Türkei.

Wie komme ich zu dem großen Kulturfest?

Die ganze Nacht lang fahren Shuttlebusse zwischen dem Bahnhof Villingen und dem Hockenplatz. Von 17.30 bis 19.30 Uhr sind die im Viertelstundentakt unterwegs, von 19.45 bis 4 Uhr jede halbe Stunde. Auch aus den VS-Teilorten kommen die Besucher mit dem Pendelbus zum großen Kulturfest. Die genauen Abfahrtszeiten gibt es unter www.kulturnacht-vs.de. Die Busse können mit den Eintrittsbändeln kostenfrei genutzt werden.

Was kosten die Eintrittsbändel und wo gibt es sie?

Die Preise für Eintrittsbändel haben sich seit dem vergangenen Jahr nicht erhöht: Sie kosten zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse (ermäßigt jeweils 50 Prozent). Der Eintritt bis einschließlich 13 Jahre ist frei. Bändel im Vorverkauf gibt es unter anderem bei der Touristinfo in Villingen, Schwenningen, Donaueschingen und Königsfeld. Bis 17 Uhr am Veranstaltungstag gelten die ermäßigten Preise.

Ganz neu bei der Schwenninger Kulturnacht: A-Capelle Töne. Dafür sorgt die Band Anders aus Freiburg. | Bild: Studio Felix Groteloh

Wie viele Gruppen und Helfer sind im Einsatz?

Rund 45 Gruppen und Vereine bieten 52 Programmpunkte. Insgesamt sind rund 1500 Akteure und Helfer mit von der Partie.

Gibt es Verkehrsbehinderungen?

Der Innenstadtbereich rund um den Schwenninger Marktplatz ist am Samstag ab 10 Uhr für den Aufbau bereits komplett gesperrt. Betroffen sind Marktplatz, Marktstraße, Kronenstraße, Metzgergasse sowie die Bürkstraße ab Ecke Engelstraße. Der Wochenmarkt am Vormittag findet zu den normalen Zeiten statt.