Der SÜDKURIER stellt Landtagskandidaten im Wahlkreis Villingen-Schwenningen in einer Serie vor – und dazu dürfen sich die Bewerber Unterstützung ihrer Partei-Prominenz holen. Hier sprechen AfD-Kandidat Martin Rothweiler und Vize-Landeschef und Bundestagsmitglied Markus Frohnmaier über eine Abkehr von der jetzigen Energiewende und den AfD-Plan für die Zukunft.

Martin Rothweiler ist Stadtrat in Villingen-Schwenningen und Referent des AfD-Bundestagsabgeordneten Marc Bernhard. Für die Alternative für Deutschland (AfD) will er nach dem 14. März in den Stuttgarter Landtag einziehen. Zur Unterstützung hat er