Landtagswahl-Kandidaten für den Schwarzwald-Baar-Kreis von Grünen, CDU, AfD, SPD und FDP stellen sich im Video vor

Was haben Martina Braun, Raphael Rabe, Martin Rothweiler, Nicola Schurr und Frank Bonath gemeinsam? Richtig, sie alle wollen den Schwarzwald-Baar-Kreis nach der Landtagswahl am 14. März in Stuttgart vertreten. Beim SÜDKURIER stellen sie sich im Video vor. Für den Inhalt sind einzig die Kandidaten verantwortlich.