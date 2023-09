Klar ist jetzt schon: Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin bekommen. Denn die Amtsinhaberin Dorothea Störr-Ritter wird nicht noch einmal antreten.

Gewählt wird am 18. Dezember, die Amtszeit von Störr-Ritter dauert allerdings noch bis zum 29. Februar 2024. Bewerbungen können bereits seit 2. September abgegeben werden und nun ist die erste im Landratsamt eingetroffen. Laut Oliver Rein, Vorsitzender des Besonderen Beschließenden Ausschusses, hat Christian Ante seine Unterlagen eingereicht.

Ante ist Bürgermeister von Merzhausen

Ante ist im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kein Unbekannter. Der 45-Jährige Diplom-Verwaltungswirt ist seit Juli 2009 Bürgermeister von Merzhausen, einer 5300-Einwohner-Gemeinde am Rande von Freiburg. Auch die Kreispolitik hat Ante bereits kennengelernt. Seit 2019 sitzt er für die CDU im Kreistag und seither auch Vorsitzender des Kreisverbandes Breisgau-Hochschwarzwald im Gemeindetag Baden-Württemberg.

Schonach 62-Jähriger dröhnt mit extra lautem Motorrad durch den Schwarzwald – dann stoppt ihn die Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Der gebürtige Hamburger hat sein Abitur am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen gemacht und dort im Rathaus als Praktikant bereits Verwaltungsluft geschnuppert. Von 1999 bis 2002 saß er im Ortschaftsrat Weiterdingen (Gemeinde Hilzingen). 2002 schloss er sein Studium Diplom-Verwaltungswirt ab der Hochschule ab und 2015 die Promotion zum Doktor der Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen an.

Ante ist verheiratet und hat einen Sohn. In seiner Freizeit widmet er sich dem Fußball (VfR Merzhausen), der Streuobstbaumpflege (strobi-hegau.de), Musik und im besonderen der E-Gitarre. Außerdem interessiert er sich für Geschichte und Philosophie und reist gerne.