von der Redaktion

Immer mehr Menschen fliehen wegen Putins Angriffskrieg aus der Ukraine. Und viele von ihnen kommen auch im Schwarzwald-Baar-Kreis an. Das Landratsamt hat nun weitere Unterkunftsmöglichkeiten für diese Menschen im Kreis gefunden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Donaueschingen Ukraine-Hilfe: Die Stadtverwaltung Donaueschingen richtet jetzt einen Krisenstab ein Das könnte Sie auch interessieren

So steht ab Montag, 21. März, das ehemalige Königsfelder Pflegeheim Hermann-Schall-Haus in der Parkstraße 12 der Mediclin bereit, um zirka 100 Geflüchtete aufnehmen zu können. Auch in Donaueschingen ist es laut Landratsamt gelungen ein Haus der Mediclin in der Alten Wolterdinger Straße 70 mit bis zu 145 Plätzen zu aktivieren. Auch diese Unterkunft steht ab Montag bereit.

Bad Dürrheim „Es wird alles gut“: Wie zwei Frauen und ihre Kinder aus Dnipro nach Bad Dürrheim geflohen sind Das könnte Sie auch interessieren

In Villingen-Schwenningen gibt es bereits Unterkünfte. Am Wochenende sind 160 ehrenamtliche Helfer von Hilfsorganisationen und Feuerwehren im Einsatz. Sie helfen beim Umzug der zentralen Aufnahmestelle des Landkreises von der Sturmbühlstraße in VS-Schwenningen in die Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule in VS-Villingen. Weitere Helferteams werden dafür eingesetzt die beiden neuen Unterkünfte auszustatten.

Das sind die bisherigen Unterkünfte > VS-Schwenningen: Sturmbühlstraße mit 144 Plätzen und Alleenstraße mit 94 Plätzen

> St. Georgen: Bahnhofstraße mit 70 Plätzen

> Königsfeld: Parkstraße mit zwölf Plätzen

> Donaueschingen: Emil-Rehmannstraße mit 30 Plätzen, Käferstraße Sternensaal mit 69 Plätzen, Friedhofstraße mit 24 Plätzen und Alte Wolterdinger Straße mit 70 Plätzen

> Blumberg: Schaffhauser Straße mit 80 Plätzen



Insgesamt stehen aktuell 728 Plätze zur Verfügung

Wie viele Geflüchtete letztlich den Weg in den Landkreis finden, ist noch unklar. Man gehe aber von noch mehr Menschen aus und suche daher nach weiteren Unterkunftsmöglichkeiten. Wer eine entsprechende anbieten kann, kann sich ans Landratsamt unter ukrainehilfe@lrasbk.de wenden.

Heilig Geist noch nicht bereit

Auch in dem ehemaligen Alten- und Pflegeheim Heilig-Geist-Spital in VS-Villingen sollen künftig Geflüchtete aus der Ukraine eine Unterkunft erhalten. Allerdings stehe diese Einrichtung aufgrund von baulichen Maßnahmen voraussichtlich erst in vier Wochen bereit.