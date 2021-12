von Hans-Jürgen Götz

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit lässt sich Jutta Opel von der ambulanten Hospizbewegung Schwarzwald-Baar etwas Besonderes für ihre 46 ehrenamtlichen Betreuer einfallen. Das ganze Jahr über begleiten diese rund 120 Sterbende Menschen auf ihrem letzten Lebensweg.

Als Zeichen der Dankbarkeit und Erinnerung an die Menschen hat sie dieses Jahr einen ganz besonderen Weihnachtsbaum in ihrem Büro an der Kanzleigasse aufgestellt. Dabei tragen die Kugeln die Initialen der Verstorbenen, die Sterne stehen für die Menschen die sie begleitet haben und die Kerzen leuchten für die ehrenamtlichen Begleiter.

Ein ganz besonderer Weihnachtsbaum findet sich im Büro der ambulanten Hospizbewegung Schwarzwald-Baar in der Villinger Kanzleigasse. Hier tragen die Kugeln die Initialen der Verstorbenen, die Sterne stehen für die Menschen die sie begleitet haben und die Kerzen leuchten für die ehrenamtlichen Begleiter. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Auch uns hat Corona vieles schwerer gemacht, das war kein leichtes Jahr für uns“, resümiert Jutta Opel, die die Arbeit des Vereins koordiniert. „Viele Pflegeeinrichtungen haben den Zugang für die Familien und auch unsere Sterbebegleiter notgedrungen erschwert oder Zeitweise ganz untersagt.“

Zurückhaltung auch bei den Begleitern

Die Sterbebegleiter selbst wurden während dieser Zeit auch zurückhaltender, denn auf gar keinen Fall wollten sie es riskieren, unbewusst das Virus in eine der Pflegeeinrichtungen oder bei den Familien zuhause einzubringen.

Besonders schwierig war und ist die Situation in den Kliniken, wo Corona-Patienten im Sterben liegen. Hier gelten strengste Isolations- und Schutzauflagen, die eine Sterbebegleitung durch die freiwilligen Helfer fast unmöglich machen, erzählt Jutta Opel.

Sterben ohne Abschied zu nehmen

Das Ganze habe dann leider auch dazu geführt, dass manche Menschen selbst ihre nächsten Angehörigen vor ihrem Ableben nicht mehr sehen konnten. Eine tragische Situation, die die meisten Hinterbliebenen nur sehr schwer ertragen können. „Wenigstens konnten wir hier im Nachgang in vielen Gesprächen diesen betroffenen Personen noch etwas Trost spenden“, erklärt Opel.

Aber auch ihre eigenen Sterbebegleiter haben das Jahr über viel Gesprächsbedarf, sonst könnten sie diese Tätigkeit nicht auf Dauer ausführen. Und genau dafür gibt es das ganze Jahr über Fortbildungskurse, Gesprächskreise und Supervision. Leider sind ein Großteil dieser Angebote in diesem Jahr ebenfalls den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen.

So war es Jutta Opel wichtig, mit ihrem ganz besonderen Weihnachtsbaum speziell in dieser Zeit ein ganz besonderes Zeichen zu setzen. Verbunden mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr irgendwann wieder etwas mehr Normalität zurück kehrt. Ein Wunsch den sicherlich alle haben. So ist auch ihr inständiger Wunsch, dass sich so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich impfen lassen.