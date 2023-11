Bäcker, Metzger, Gärtner, Floristen – oder auch Hauswirtschaft: Das sind sehr traditionsreiche Berufsfelder, die aber offenbar immer mehr unter Druck geraten. Und das zeigt jetzt ganz konkrete Folgen im regionalen Schulangebot.

Der Grund: Die Zahl der Auszubildenden in diesen Bereichen lässt immer weiter nach. Die Entwicklung trifft aber nicht nur die Ausbildungsbetriebe dieser Sparten, die längst händeringend nach Lehrlingen suchen.

Auch die beruflichen Schulen, an denen die Azubis den schulischen Teil ihrer Lehre absolvieren, haben inzwischen Probleme, ihre entsprechenden Klassen überhaupt noch regelkonform voll zu bekommen – oder es gelingt absehbar schlicht nicht mehr. Da müssen auch Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis nun Federn lassen.

Gründe für Neusortierung Vor allem der Lehrermangel führt dazu, dass Kleinstklassen aus wenig nachgefragten Ausbildungsgängen an den beruflichen Schulen keine Zukunft haben. Das Regierungspräsidium müsse einen entsprechenden Erlass des Kultusministeriums streng einhalten, so das Landratsamt. „Das bedeutet unter anderem, dass auch bei Bildung von schulartübergreifenden Klassen (sogenannten Klammerklassen) die Mindestgruppengröße nicht unterschritten werden darf“, erläutert die Kreisverwaltung. Konkret müssten in jeder Unterrichtsstunde mindestens acht Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer beschult werden.

Konkret haben der Ortenaukreis, der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Kreis Lörrach und die Stadt Freiburg mit dem Regierungspräsidium Freiburg eine Neuverteilung der Ausbildungsstandorte vereinbart. Das geht aus den Sitzungsunterlagen des Landratsamts für den Ausschuss für Bildung und Soziales des Kreistag für dessen Sitzung am 20. November hervor.

So geht es für Mehl- und Fleischberufe weiter

Im Ernährungsbereich kann der Schwarzwald-Baar-Kreis demnach „bis auf weiteres“ seinen Schulstandort für Bäcker, Konditoren oder Bäckereifachverkäufer an den Gewerblichen Schulen Donaueschingen unverändert weiter betreiben.

Ebenso werden Fleischer und Fleischereifachverkäufer bis auf weiteres an der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen unterrichtet werden können.

Auch an den Standorten Freiburg und Lörrach bleibt der Status bei den Nahrungsberufen unverändert, während der Ortenaukreis sein entsprechendes Angebot am Standort Kehl aufgeben muss.

So geht es für andere Berufsbilder weiter

Für Hauswirtschaft und für Floristik soll es angesichts niedriger Schülerzahlen künftig überregional jeweils nur noch einen Schulstandort geben – da seien sich alle Beteiligten einig gewesen, so das Landratsamt.

Im Ergebnis verbleibt die Albert-Schweitzer-Schule in VS-Villingen künftig als einziger Schulstandort für Floristik im Regierungsbezirk Freiburg. Der Ortenaukreis und die Stadt Freiburg verzichten hier.

Im Gegenzug muss die Albert-Schweitzer-Schule allerdings die Abteilung Hauswirtschaft an den Ortenaukreis abgeben.

„Das ist selbstverständlich keine Wunschlösung für die Albert-Schweitzer-Schule, aber ein Ansatz, um zumindest die Floristen längerfristig an unserer Kreisschule halten zu können“, schreibt das Landratsamt in der Sitzungsvorlage.