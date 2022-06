Wer am kommenden Wochenende einen Besuch auf der Südwestmesse plant, der sollte sich auf einen heißen Ausflug einstellen. Bereits am Freitag war es zwischen den Ständen, in Hallen und Zelten drückend warm, wie unsere Messreihe dort ergeben hat und die Situation dürfte sich Samstag und Sonntag noch verschärfen.

Aber von vorne: Bereits am Eingang zeigt unser Messgerät fast 40 Grad in der prallen Sonne an. Die Luftfeuchtigkeit wird hier schon gar nicht mehr gemessen, so sehr heizt sich das schwarze Gehäuse durch die Sonnenstrahlen auf. Also besser schnell hinein in geschütztere Bereiche.

Bild: Fröhlich, Jens

Unser erster Weg führt uns in die fest gebauten Hallen A bis C. Hier stellen wir das überhitzte Thermometer am Stand von Philippe Gnassounou auf und messen nach einer kurzen Wartezeit etwas über 30 Grad. Das ist immer noch sehr warm, aber auszuhalten. Hier weht auch immer wieder einmal ein erfrischendes Lüftchen. Dafür sorgen die offenen Tore auf beiden Seiten.

Bild: Fröhlich, Jens

Philippe Gnassounou präsentiert hier Produkte der Ruku Sauna-Manufaktur aus Illertissen. Lassen sommerlichen Temperaturen eigentlich die Nachfrage nach Produkten sinken, bei denen es um Wärme geht? „Nein“, so die Antwort von Gnassounou.

Die Nachfrage bei Saunen sei nicht vom Wetter abhängig und vielmehr eine langfristige, grundsätzliche Entscheidung, unabhängig vom aktuellen Wettergeschehen. Für alle Besucher, denen die Sommerhitze auf der Messe noch immer nicht ausreicht, öffnet Gnassounou auch gerne die Türe seiner Infrarotkabine. Dort herrschen konstante 55 Grad.

Bild: Fröhlich, Jens

Weiter geht es nach draußen in den Freiluftbereich zwischen den Hallen und den Zelten. Auf der Schattenseite herrschen hier angenehme Temperaturen und der Wind kühlt zusätzlich.

Bild: Fröhlich, Jens

Auf den Ruhebänken der gegenüberliegenden Seite rauscht das Thermometer schnell nach oben. Hier brennt die Sonne und Ruhesuchende nehmen meist nur kurzfristig Platz. Es ist einfach zu heiß ohne Schutz. Auch wir warten nicht lange ab, bis unser Messgerät wieder 40 Grad anzeigt, wie bereits am Eingang.

Bild: Fröhlich, Jens

Im Zelt mit dem Buchstaben G treffen wir Ingrid Barth am Stand der Firma Manz Backtechnik. Ihre Backöfen, die speziell für das Brotbacken entwickelt wurden, aber auch alle anderen Zubereitungsarten beherrschen, schaffen Temperaturen weit über 300 Grad. So heiß ist es an ihrem Stand zum Glück nicht. Aber mit über 34 Grad ist es hier im Zelt deutlich drückender als in den festen Hallenbauwerken.

Bild: Fröhlich, Jens

Zelte heizen sich im Sonnenschein einfach schneller auf. Das können auch die riesigen Lüftungsanlagen nicht ganz verhindern. Als diese an einem Messetag einmal ausgefallen waren, sei es noch heißer gewesen, verrät die Händlerin.

Bild: Fröhlich, Jens

Wir verlassen die Zelte auf der anderen Seite, wo im Freien weitere Stände auf Besucher warten. Hier präsentiert zum Beispiel die St. Elisabeth Stiftung ihre Gewächshäuser. Ein Mitarbeiter hat darin sein Messebüro eingerichtet.

Bild: Fröhlich, Jens

„Noch“, sagt der Berater, denn ab 16 Uhr habe er hier Temperaturen von bis zu 60 Grad, selbst mit offen Fenstern und Türen. Dann ist es hier kaum noch auszuhalten und Büroarbeit undenkbar.

Bild: Fröhlich, Jens

Schräg gegenüber, bereits voll in der Sonne stehend, befindet sich der Stand von „Das Backhäusle“ der spezielle Brotbacköfen für den Garten bewirbt. Auch ohne Befeuerung herrschen in den Backräumen der Öfen bereits 50 Grad. Das liegt nur wenige Grad unter der Gartemperatur für einen Braten. Dafür sorgt alleine die Sonne, auch wenn das eigentlich so nicht gedacht ist. Flammkuchen zum Beispiel werden in den Öfen mit echtem Holzfeuer bei 400 Grad gebacken, so der Mitarbeiter.

Bild: Fröhlich, Jens

Im Freien ist es gegen 14 Uhr noch immer nicht allzu lange auszuhalten. Also fliehen wir – wie viel andere Besucher auch – wieder in die nächstgelegene, offene Hallentüre und landen im Bereich Information, Kommunikation und Sonderschauen. In der hohen Hallenkonstruktion lässt es sich im Bereich der offenen Türen und im Schatten gut aushalten. Windböen sorgen für Erfrischung.

Bild: Fröhlich, Jens

Weiter hinten in der Halle präsentieren die Modelleisenbahnfreunde von „Holz auf der Spur“ ihre riesige Anlage – bei 32,4 Grad. Auch das lässt sich ohne Schweißausbrüche aushalten.

Bild: Fröhlich, Jens

Tipps für den Messebesuch

Wenn es am Wochenende noch heißer wird, sollten Messebesucher auf jeden Fall genügend trinken und immer wieder Pausen im Schatten einlegen. Bei unserem Test waren die Schattenplätze im Freien sowie die Eingangsbereiche der festen Bauwerke die kühlsten Orte auf dem Gelände, um kurz innezuhalten. An diesen Stellen sorgen Wind und Durchzug für Abkühlung.

Am drückendsten fühlt es sich draußen in der prallen Sonne an sowie in den Mittelbereichen der flachen Zeltbauten, wo kaum Luftaustausch spürbar ist. Befindet sich in den Zelten auch noch eine Gastronomie mit warmer Küche, wird es meist noch wärmer.